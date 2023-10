Antiekspreekuur in het Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Een familie-erfstuk of een toevallige rommelmarktvondst, bijna iedereen heeft wel iets in huis waarvan je je afvraagt: wat is het eigenlijk? En wat zou het waard zijn? Op zaterdag 4 november organiseert het Fries Scheepvaart Museum in samenwerking met Veilinghuis Ald-Fryslân een antiekspreekuur. Dus boek een tijdslot, neem je schilderij, zilverstuk of servies mee en laat het beoordelen door een deskundig taxateur.