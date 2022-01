Anonieme stickeractie zet kwaad bloed bij ondernemers in Sneek

“Ik was gisteravond nog druk aan het klussen in mijn zaak toe ik een drietal jongens met capuchons en zonnebrillen op langs zag komen. Ze plakten stickers bij mijn buren op de ramen. Toen ik vroeg wat de bedoeling was, lachten ze wat dommig. Ik vroeg wie ze waren, maar dat wilden ze niet zeggen. Het enig wat ik hoorde was mijn naam en toen verdwenen ze in het duister. Blijkbaar kende ze mij. Eerlijk? Ik was razend en het was maar goed dat mijn vrouw, die ook in de zaak was, mij tegenhield. Je doet je stinkende best om te overleven en dan flikken ze een dergelijk dom geintje wat absoluut geen grapje is. Dit doe je niet! Ga dan in discussie en met open vizier”, aldus de Sneker ondernemer die wij spraken.

Ik ben niet onderdanig!

Een andere winkelier reageerde bevestigend op de vraag of er ook bij hen stickers geplakt waren. “De hele stad hangt er vol mee. Ik heb de sticker er vanmorgen vroeg meteen af getrokken. Ik weet niet of ik verdrietig of boos moet zijn. Ik voel een machteloze verdrietige boosheid. Verder wil ik er niets over zegen. Ik ga de discussie niet aan met laffe mensen. Maar ik weet wel dat ik niet onderdanig ben!”