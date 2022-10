Anonieme gever in Sneek verrast Rode Kruis met royale gift

SNEEK- Het Rode Kruis Fryslân is vorige week vrijdag 7 oktober verblijdt met een gulle anonieme gift. In de envelop, die in de brievenbus op de locatie Sneek lag, zat maar liefst een bedrag van € 23.400. Het Rode Kruis is reuze blij met de gift en is voornemens het bedrag in te zetten voor het project Kind en Ontbijt in Sneek.