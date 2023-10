Annet de Jong uit Sneek 25 jaar NVM-makelaar

SNEEK - Vorige week was het een bijzondere dag voor Annet. Ze vierde namelijk haar 25-jarig jubileum als lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het was een feestelijke dag, georganiseerd door Dhr. W. Donker, voorzitter van de Noordelijke NVM, waarbij Annet in het zonnetje werd gezet en haar welverdiende zilveren makelaarsstafje ontving.

Het zilveren makelaarsstafje heeft een lange geschiedenis en dateert uit de zeventiende eeuw. Destijds was het alleen voorbehouden aan erkende makelaars, leden van het gilde, om contracten mee te ‘bezegelen’. Het stafje is sindsdien een symbool geworden van de professionele en erkende makelaar.

Op 29 september is het 25 jaar geleden dat Annet door de Rechtbank in Leeuwarden is beëdigd als makelaar-taxateur. Het vak zat ook haar pake Arjen de Jong en vader Wiebren de Jong in het bloed. Arjen de Jong begon in 1969 de makelaardij waarbij Wiebren in 1978 zich erbij voegde en Annet in 1999.

Vaktest

Annet de Jong vertelt hierover het volgende: "Je werd destijds beëdigd als je, na het volgen van een theorieopleiding, een vaktest had afgelegd. Je mocht kiezen om de eed of belofte af te leggen. Na het behalen van het diploma moest je de praktijktoets afleggen. Deze praktijktoets bestond uit het rondrijden door Sneek (je werkgebied). Ondertussen werden er door een makelaar-taxateur (niet werkzaam in Sneek) allerlei vragen gesteld, zoals wat is hier de huidige marktprijs van, in welke wijk rijden we nu en wat is daar de m2 huurprijs van. Ook was er een medewerker van de Kamer van Koophandel aanwezig in de auto. Vragen over alles wat met onroerend goed te maken had in- en over Sneek.

Ik moest destijds het bedrijfspand van Habee kantoormeubelen, een blok woningen als beleggingsobject en woonhuis in Sneek waarderen. Je werd toen nog makelaar-taxateur Wonen/MK. Dus bedrijfspanden en woningen werden getoetst.

Na de autorond rit en opname van de panden werd je binnen een half uur verwacht bij de Kamer van Koophandel In Leeuwarden waar je een kantoorruimte werd toegewezen en je de drie opdrachten moest uitwerken. (geen computer, google en telefoon!)

Als je deze vaktest had gehaald moest je nog een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en dan werd je beëdigd door de Rechtbank. Na afloop van de beëdiging hebben we tegenover de rechtbank in Leeuwarden door familie en vrienden gevierd dat ik de titel beëdigd makelaar-taxateur o.z. had gekregen. Ik weet nog dat ik daar mijn eerste mobiele telefoon cadeau kreeg een lederen schrijfmap, horloge met datum van beëdiging ingegraveerd. Ik was destijds de eerste en jongste vrouwelijke makelaar in Friesland.

En jeetje wat heb ik daarna nog veel geleerd! Want dan begint eigenlijk pas het echte makelaarswerk! En nog steeds… Elke dag is weer anders en ik word regelmatig nog verrast en leer bij. Het is een prachtig vak met zoveel verschillende facetten-en mensen."