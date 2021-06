Annemiek van der Hoek wint ontwerpwedstrijd kunstwerk Ondernemersprijs 2021

“We waren blij verrast met de vijf inzendingen”, zegt wethouder Mirjam Bakker (kunst en cultuur), een van de drie juryleden. “Alle vijf ontwerpers hebben op geheel eigen wijze invulling gegeven aan het thema innovatie. De keuze was dan ook zeker niet eenvoudig. Maar we vonden dat het ontwerp van Annemiek het beste aansluit bij het thema en het doel van de prijs.” De jury, die verder bestond uit Annemarie van der Reijden (hoofd van Akte2 het cultuurbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn) en Belinda Visser (voormalig eigenaar van Galerie Kunstconsult en Artdeco magazine), was unaniem.

Annemiek van der Hoek (25) is een jonge talentvolle kunstenares. Vanaf september is haar werk te zien tijdens de tentoonstelling Jong & Veelbelovend in Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. In 2019 was zij genomineerd voor de Academie Minerva Prijs voor Beeldende Kunst. Zwijgend, de ene keer aan de zijlijn en dan weer midden in het veld, observeert ze de wereld. Om precies te zijn: mensen. Ze probeert patronen te ontdekken en relaties te zien. Haar fascinatie voor menselijke communicatie verbindt ze met haar liefde voor structuur en eenvoud.

Uitreiking ondernemersprijs

De finale van de verkiezing meest innovatie ondernemer van Súdwest-Fryslân 2021 is op 15 november in het theater van Sneek. Dan wordt het kunstwerk ter waarde van € 2.500,- onthuld en uitgereikt. Bedrijven in Súdwest-Fryslân kunnen nog steeds worden aangemeld voor de verkiezing. Heeft u of kent u een bedrijf dat recent vernieuwingen heeft doorgevoerd? Meld dit bedrijf dan aan voor de Ondernemersprijs 2021 via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân: www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs