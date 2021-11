Anne Oosterhaven neemt na 40 jaar afscheid als muziekdocent en dirigent Bogerman Bigband

Oosterhaven begon in de jaren 80 als muziekdocent op het Bogerman. Hij had al vroeg de ambitie om een schoolorkest te beginnen. Dat was voor die tijd vrij uniek in Fryslân en Nederland, vertelt hij. Hij werd geïnspireerd door schoolorkesten in Duitsland en bigbands in Amerika.

"Die lessen komen wel"

Een muziekleraar kan ook een andere invulling geven dan alleen maar voor de klas staan, vond Oosterhaven. "Ik dacht: je moet niet beginnen met lessen in de klas, maar met een schoolorkest en schoolvoorstelling. Alles wat je met muziek en theater kunt doen, en dan komen die lessen vanzelf wel. Dat was mijn idee van werken op een school. En het Bogerman gaf mij van het begin af aan de ruimte."

Oosterhaven wilde niet een muziekkorps opzetten, want daar waren er volgens hem genoeg van. "Ik wilde andere muziek maken, want dat sluit beter aan bij de jeugd." En dus werd het een bigband.

Hij is nu 63 jaar. Hij stopt niet omdat hij er geen plezier meer aan beleeft of er geen energie meer voor heeft. "Maar je kunt in het leven ook weer eens iets anders doen." Hij blijft nog wel bezig met muziek, bijvoorbeeld als arrangeur en producent.

Nieuwe dirigent

Sjoerd Hiemstra neemt het stokje over van Oosterhaven. Hij is al drie jaar bezig met een soort van inwerktraject. "Zodat ik een beetje kon meedraaien. Want in één keer alles, 'bam', overnemen dat is nogal wat."

Hiemstra heeft in die tijd nauw samengewerkt met Oosterhaven. "Zo ben ik er heel lekker ingerold. Wij hebben het echt samen gedaan, de afgelopen drie, vier jaar. Dat heb ik als heel prettig en als luxe ervaren, zo'n kans."

Oosterhaven heeft met de Bogerman Bigband twee keer het Prinses Christina Concours gewonnen, en ook waren er optredens met artiesten van formaat, zoals als Lydia van der Meer, Ruben Hein, Eric Vloeimans, Saskia Laroo en zelfs met Jean Toots Thielemans.

"De lat ligt hoogt, absoluut, maar we gaan ervoor", zegt Hiemstra. "De afgelopen jaren hebben mij wel het vertrouwen gegeven dat ik het met de andere collega's ook kan."

Bron: Omrop Fryslân