Anne Cor Groeneveld spreekt over de toekomst die niet is wat het was

SNEEK- Anne Cor Groeneveld zal donderdag 24 februari in het gebouw van de Sneker Vrijmetselaren handvatten proberen te geven voor het vinden van een antwoord op prangende praktische vragen, die het gevolg zijn van een veranderende wereld. Hij pretendeert niet alle antwoorden geven, maar misschien gebruikt de geschiedenis om een beetje te helpen. Zijn leidraad is ‘The future is not what it used to be.’

Aan de orde komen onder meer vragen als:

Waarom eindigde het Stenen Tijdperk terwijl en geen gebrek aan stenen was?

Wat was het probleem van twee broers in december 1903?

In 1998 had Kodak 170.000 medewerkers en verkocht 85% van alle fotopapier ter wereld. Waarom ging Kodak een paar jaar later failliet?

Waarom heeft het grootste taxibedrijf ter wereld geen auto’s en waarom bezit de grootste hotel company geen enkel gebouw?

Waarom hebben we straks geen magazijn met reserveonderdelen meer nodig?

Drie jaar geleden was de voorspelling dat 70 á 80% van de traditionele banen zou verdwijnen in de komende twintig jaar, en het was maar de vraag of er voldoende nieuwe arbeidsplaatsen voor in de plaats zouden komen. De blik in de kranten leert dat we toch een ander probleem hebben.

Wanneer kun je verder kijken, ’s nachts of overdag?

Gaan we straks nog naar de dokter voor een diagnose?

Anne Cor Groeneveld heeft een langjarige carrière in de luchtvaart achter de rug als gezagvoerder en bestuurslid van Transavia, onder meer als vice president External Affairs, en als oprichter en bestuurslid van het Transport Safety Institute.

Hij richtte in 1982 de Dutch Dakota Association op, die zich ten doel stelde de herinnering aan deze vliegtuigen leven te houden. De Stichting is eigenaar van de Koninklijke Dakota Prinses Amalia en verzorgt rondvluchten voor belangstellenden.

Voor zijn werk in de luchtvaart en de gemeenschap in Noordwijk ontving hij een serie onderscheidingen waaronder het erevoorzitterschap van de Dutch Aviation Group en het Erekruis in de Huisorde van Oranje. Groeneveld is voorts Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De Loge van de Sneker Vrijmetselaren is gevestigd aan de Looxmagracht 20 en de aanvang is om 20.00 uur. In verband met de beperkte ruimte is aanmelden noodzakelijk, dat kan via e-mail: secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl