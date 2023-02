Anita Terpstra schrijft Friese Kadoboek 2023

Anita Terpstra: “Ik bin ferrast en fereare dat ik frege waard foar it Kadoboek fan 2023. It is foar my in grut kado om it te skriuwen en ik hoopje dat in soad lêzers der wille oan belibje sille. Ik kin noch neat oer de ynhâld fertelle, behalve dat it ûnderwerp grif in soad Friezen oansprekke sil.”

Friese Boekenweek in november 2023

Het Kadoboek wordt gepresenteerd op vrijdag 3 november tijdens de aftrap van het Fries Boekenfeest. Het Kadoboek is daarna tijdens de hele Friese Boekenweek, van zaterdag 4 november t/m zondag 12 november, gratis te ontvangen bij aankoop van een Fries boek. Het Kadoboek van 2023 wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Afûk.

In 2022 schreef Ferdinand de Jong het Kadoboek. Daarvan gingen er in de Friese Boekenweek 1.500 exemplaren over de toonbank in boekhandels overal in Fryslân.

Het Kadoboek is een initiatief van Boeken fan Fryslân. Kijk voor meer informatie over de activiteiten en projecten van Boeken fan Fryslân op www.boekenfanfryslân.frl.