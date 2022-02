Angelo Meijers: Life coach, spirituele schrijver, spreker, inspirator bij Lewinski

Zijn inspiratie en inzichten over de transformerende tijd waarin wij leven geven vele mensen steun en vertrouwen in een betere toekomst. Een toekomst waarin verbinding en liefde centraal staan.

Het thema hoe houd jij je innerlijke licht brandend, is voor velen een grote vraag.



Angelo kan op zijn inspirerende manier vertellen recht vanuit zijn hart, jou tips en tools meegeven hoe mee te buiten maar niet te breken. Ook de aanschaf van zijn laatste boek 'Niets is wat het lijkt' is mogelijk, natuurlijk gesigneerd en wel.

Lezing vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur.



Diner na-afloop mogelijk. De keuken is geopend tussen 17:30 en 20:00 uur. Kies dan ticket incl. diner.

Zaterdag 05 maart 2022 / 14:00 / €16,- / tickets via lewinski.nl