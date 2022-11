Anas Tahiri schiet sc Heerenveen naar derbywinst

Na de rust werd het een fraaie open wedstrijd, waarin beide ploegen vrijuit de voorsprong zochten. Langzaam werd het spel ook steeds slordiger, waardoor de kansen zeldzaam waren. Toen er ruim een uur gespeeld was, nam de druk van Heerenveen toe. Het eerste kansje was voor Van Hooijdonk, die de ruimte kreeg om uit te halen. Hij bracht Virgínia daarmee niet in de problemen.

De wedstrijd begon zich wel steeds meer in het strafschopgebied van Cambuur af te spelen. De Leeuwarders hielden veel spelers achter de bal. Het was vooral tegenhouden en loeren op de counter, want daar lag wel ruimte. Cambuur deed er alleen niet veel mee.

Uit de corner daarna belandde de bal bij Anas Tahiri op de rand van het strafschopgebied. Vorig seizoen opende hij al de score in de Friese derby en nu was hij weer belangrijk: zijn schot was te machtig voor Virgínia, die er niet goed uitzag. Pascal Bosschaart probeerde met aanvallende wissels een slotoffensief te forceren, maar de grootste kansen bleven voor de thuisploeg. Van Hooijdonk en Sarr lieten het na om het karwei af te maken. Diep in blessuretijd liet Andries Noppert zien waarom bondscoach Louis van Gaal zich meeneemt naar het WK in Qatar. Roberts Uldrikis dacht bijna dat hij de 2-2 binnen kopte, maar Noppert kon de bal met een uiterste inspanning over de lat verwerken. Daarna floot Lindhout voor het laatst en was de winst voor Heerenveen binnen.