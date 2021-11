Amnesty International vraagt inwoners van de Gemeente Súdwest-Fryslân brieven te schrijven tegen onrecht

SNEEK- Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december - Internationale dag van de Rechten van de Mens - miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Oók in jouw regio of gemeente komen mensen samen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Doe mee met ’s werelds grootste Mensenrechtenvent en verander vandaag nog een leven.

Jouw hulp is hard nodig

Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten. Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor de 16-jarige Mikita Zalatarou uit Belarus (Wit-Rusland). Hij stond op een vriend te wachten toen hij verzeild raakte in een demonstratie waar hij niks mee te maken had. Hij werd gearresteerd en ervan beschuldigd een molotovcocktail naar de politie te hebben gegooid. In gevangenschap werd hij geslagen en kreeg hij elektrische schokken toegediend, terwijl hij epilepsie heeft. Ondanks gebrek aan bewijs werd Mikita veroordeeld tot 5 jaar gevangenschap. We schrijven voor Mikita’s vrijlating.

Effect

Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid. Dus pak pen en papier, schrijf brieven, onderteken de petities en proost op de vrijheid en gerechtigheid!

Goed nieuws

Eerder voerden we actie voor milieuactivist Jani Silva uit Colombia. Zij werd ernstig bedreigd en liet ons weten: ‘Uit de grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef vanwege deze actie. Die heeft hen ervan weerhouden om mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn.’

Schrijven tijdens corona

Op zaterdag 11 december [afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen] organiseert Amnesty International Sneek van 11.00 tot 15.00 uur in de Bibliotheek te Sneek een “Write for Rights” schrijfactie.

Individuele thuis-schrijfpakketten zijn vanaf 20 november op te halen bij de Wereldwinkel en Bibliotheek Sneek.