Amnesty International vraagt inwoners Súdwest-Fryslân brieven te schrijven tegen onrecht

SNEEK- Ieder jaar rond 10 december - Internationale dag van de Rechten van de Mens – worden wereldwijd miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Gratis schrijfpakketten met voorbeeldbrieven zijn vanaf 28 november beschikbaar in de Bibliotheek & Wereldwinkel te Sneek. De geschreven brieven kunnen ook hier weer ingeleverd worden.

Schrijf een brief, verander een leven

Tijdens Write for Rights schrijven mensen brieven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten de mensenrechten van bepaalde individuen te verbeteren.

Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor Zineb Redouane. Zij kwam om het leven toen mensen in haar straat in Marseille, Frankrijk demonstreerden. Ze werd in het gezicht geraakt door een traangasgranaat van de politie en overleed in het ziekenhuis. Bijna vier jaar na haar dood is er nog niemand verantwoordelijk gehouden voor de aanval op haar leven.

Ook voert Amnesty International actie voor Vahid Afkari, die in 2017 en 2018 vreedzaam demonstreerde tegen politieke onderdrukking in Iran. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Hij werd gemarteld en zit in eenzame opsluiting.

Voor deze twee mensen en anderen komen we rond 10 december wereldwijd in actie.

Jubileum

In 2022 vindt de tiende editie van Write for Rights plaats. Het evenement begon in 2013 als Schrijfmarathon op het kantoor van Amnesty International in Amsterdam, en groeide uit tot een landelijk event met honderdduizenden deelnemers. Dankzij alle lokale vrijwilligers in het hele land is Write for Rights nu de grootste schrijfactie voor de mensenrechten in Nederland.

Schrijven heeft effect

Het schrijven van brieven heeft de situatie van veel mensen al verbeterd. Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty International machthebbers om onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid.

Goed nieuws

Eerder voerden we actie voor milieuactivist Jani Silva uit Colombia. Zij werd ernstig bedreigd en liet ons weten: ‘Uit de grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef vanwege deze actie. Die heeft hen ervan weerhouden om mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn.’