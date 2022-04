Amicitiahotel Sneek tweede gemeentelijke opvanglocatie Súdwest-Fryslân

SNEEK-Súdwest-Fryslân richt een tweede gemeentelijke opvanglocatie in voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor is het Amicitiahotel in Sneek gecontracteerd. Deze locatie is gekozen vanwege de snelle beschikbaarheid en de aanwezige faciliteiten. De komende dagen wordt het hotel klaargemaakt voor ontvangst.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. In totaal verwacht de gemeente er voor ca. 100 mensen plek te hebben. In het Amicitiahotel worden alleen vluchtelingen opgevangen. Gasten die al een boeking hadden gedaan worden omgeboekt naar andere hotels. Het is overigens de verwachting dat het niet bij deze tweede locatie blijft. De gemeente onderzoekt nog een aantal opties.

Burgemeester de Vries:"Mei elkoar sette we de skouders derûnder yn Súdwest-Fryslân”

Burgemeester Jannewietske de Vries is ingenomen met deze nieuwe locatie. “Geweldich dat wy alwer in nije lokaasje bekend meitsje kinne om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken. Mar… opfang gebeurt net allinich fanút ús gemeentlike lokaasjes. Ik bin djip ûnder de yndruk hoe't de mienskip opfang organisearret, sawol yn groepsferbân as by de minsken thús. Mei elkoar sette we de skouders derûnder yn Súdwest-Fryslân.”

De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs.

Vorige maand maakte Súdwest-Fryslân bekend hotel De Galamadammen in Koudum in te zetten als eerste gemeentelijke opvanglocatie. Hier is plaats voor 150 personen, zo’n 120 vluchtelingen hebben er inmiddels hun intrek genomen.



Inwoners en bedrijven in de omgeving worden geïnformeerd met een brief. Het melden van een opvanglocatie of het aanbieden van andere hulp kan via de website www.sudwestfryslan.nl/oekraine