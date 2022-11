Ambulances vaker op pad in Fryslân, meldkamer zoekt nieuwe mensen

De drukte is deels te verklaren uit het feit dat mensen ouder worden, zegt Hilde Koopmans van de meldkamer. "Maar ze wonen ook langer thuis en bellen sneller met 112. Een telefoontje betekent niet altijd een ambulancerit, maar het is wel drukker geworden. Dat moet allemaal worden aangestuurd."

Ze zijn daarom bij de meldkamer druk op zoek naar nieuwe mensen, ook voor de toekomst. "Dan moeten we ook aan de zorgvraag kunnen voldoen, die zal alleen maar groter worden."

Geen bekend beroep

Makkelijk zal het niet worden om nieuwe collega's te vinden, gezien de krapte overal op de arbeidsmarkt. "Dat wordt een hele uitdaging, ja. Met een nieuwe website hopen we dat we een goede indruk van het werk kunnen geven. Het werk als centralist is geen bekend beroep."