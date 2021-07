Ambtenaren SWF op de e-bike

Werk Slim, Reis Slim (WSRS) stimuleert medewerkers van bedrijven in Friesland om voortaan vaker de fiets te pakken. Met slimme en duurzame mobiliteitsregelingen proberen ze de regio bereikbaarder en duurzamer te maken, want meer fietsers betekent minder files, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. Bedrijven krijgen er bovendien vitale werknemers voor terug. Sinds dit jaar sluit ook gemeente Súdwest-Fryslân aan bij dit initiatief. Wethouder Mirjam Bakker is erg enthousiast: “We vinden het belangrijk om een gezond en duurzaam initiatief als dit te steunen. Het is een win-win situatie. Dit is niet alleen een mooie kans voor onze werknemers, al onze inwoners zijn gebaat bij een schone, bereikbare gemeente. Bovendien krijgt een aantal lokale ondernemers een mooie kans om hun product te promoten. We hopen natuurlijk dat veel bedrijven ons voorbeeld volgen.”

Een alternatief vervoersmiddel

Medewerkers kunnen een week lang ervaren dat de e-bike een gezond, vitaal en duurzaam vervoersmiddel is voor de korte afstand. De eerste deelnemer van de gemeente Súdwest-Fryslân, Wim IJkema gaat proberen of hij van zijn woonplaats Heerenveen naar het gemeentehuis in Sneek kan fietsen. Wim heeft een baan in het klimaatprogramma van de gemeente maar ziet naast het maatschappelijk belang ook persoonlijke voordelen: “Fietsen is de uitgelezen kans om na een drukke werkdag je hoofd leeg te maken. Ik kan dicht bij mijn werk parkeren en misschien kan ik zo zelfs een sportschoolabonnement besparen”.

Deelnemen kan nog steeds

Bedrijven die 50 medewerkers of meer hebben, worden automatisch een relatie van Werk Slim, Reis Slim. Uiteraard kunnen ook andere bedrijven deelnemen. Diverse fietshandelaren uit de gemeente zijn benaderd om deel te nemen. Veel hebben daar al dankbaar gebruik van gemaakt. Fietshandelaren die ook belangstelling voor deze actie hebben als leverancier van de e-bikes en Speed Pedelecs, kunnen zich aanmelden via info@werkslimreisslim.nl.