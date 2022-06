Ambities van Stichting Sneekweek

De Sneekweek die plaatsvindt van 5 tot 11 augustus staat in de top vijf van Nederlandse sportevenementen en is het grootste zeilevenement op binnenwateren van Europa. Na afloop van de bijeenkomst spraken wij met kwartiermaker Esther Poiesz over wat er gaat veranderen ten opzichte van de Sneekweek voor de coronatijd.

“We hebben natuurlijk twee jaar geen Sneekweek gehad en we merken dat in heel evenementenland, Nederland breed, het opstarten best wel lastig is. Krapte op de arbeidsmarkt, waaronder de horeca en de beveiliging spelen daar onder andere een rol in. Maar ik denk dat wij in Sneek een goed programma staan hebben. De Stichting Sneekweek wil al een aantal elementen oppakken voor de komende Sneekweek. Het gaat dan over de imagoverbetering, de citydressing, de nautische aankleding in de stad en duurzaamheid. We willen graag dat de plastic beker niet meer op de grond beland, maar terug gaat naar de bar zodat die hergebruikt kan worden. Daarmee gaan we in overleg met de horeca, maar zullen dit ook goed moeten communiceren naar de bezoeker, we hebben gezamenlijk een verantwoordelijkheid om de ‘event footprint’ naar beneden te brengen”, aldus de kwartiermaker.

Optimist on tour

“Een nieuwe activiteit is ‘Optimist on tour’, dat zijn kleine zeilbootjes waar de jeugd van 8 tot 15 jaar in mogen zeilen. Dat gaat op een speciale locatie in de Sneker grachten. Dat is kennismaking met het zeilen. Het is meteen de brug tussen stad en Sneekermeer, waar de wedstrijden zijn. Jong geleerd, oud gedaan, onder dat motto. Misschien gaan ze daarna wel een cursus volgen en zodoende echte watersporters worden”, vertelt Poiesz.

Uit wie bestaat de Stichting Sneekweek?

“Voorzitter is Marc Visch, penningmeester is Geert Pieter Vermeulen en de vacature van secretaris is nog vacant. Op 11 mei jl. was de officiële oprichtingsdatum, toen is de akte bij de notaris getekend.”

Wat is er in de afgelopen twee jaar achter de schermen gedaan?

“Heel veel. Vooral mensen in beweging brengen en de samenwerking aangaan. Dat je knelpunten constateert is één ding, maar je moet ze oplossen. En met wie ga je dat doen? En kan iedereen zich vinden in die oplossingen. Als je mensen in beweging wil brengen dan moet je samen kritisch naar de situatie kunnen kijken. Wat willen we behouden en wat willen we veranderen. Sommige dingen hebben invloed op bedrijfsvoeringen. De horeca gaat weer terug naar zeven dagen. Het is een heel intensief traject geweest met de stakeholders die iets organiseren. Welk gezamenlijk beeld hebben we voor ogen. Dat is voor de buitenwereld lastig om te volgen wat voor tijd daar in gaat zitten. Maar zelfs in coronatijd hebben wij fysiek kunnen vergaderen. We hebben daarom vorig jaar het ambitiedocument kunnen tekenen. Dat ga je vervolgens uitwerken in een planmatig iets voor de komende vijf jaar, maar de horizon ligt op 2030. Je moet daarvoor wel mensen en handen aan het bed krijgen.”

Hoe komt het met de Garden of Dance?

“Dit jaar? Geen Garden of Dance!”

Duidelijk antwoord. Komt er een vergelijkbaar festijn voor de jeugd?

“Dit jaar hebben we drie hoofdpodia in de binnenstad. De Markstraat, het Schaapmarktplein, Kleine Kerkstraat. Bij café de Kroon wordt het ook wat opgeschaald, net zoals bij ’t Ouwe Vat. Verder wordt er nog iets georganiseerd bij de Koperen Kees en bij Café Fokk’s in de Kruizebroederstraat. Op de Wijde Noorderhorne komt een soort lounge terras. Waar we naar toe willen in de toekomst is een evenemententerrein waar we kunnen programmeren om de balans in de binnenstad te houden. Dit jaar ontbreekt het aan tijd om dat te realiseren, want daar moet je heel goed over nadenken, waar je dat doet. Er zijn wel locaties in beeld, maar daar ga ik verder nog geen uitspraken over doen. We doen dat zeker met alle betrokkenen van een dergelijk terrein.. Draagvlak is daarbij heel belangrijk”

Jullie hebben nu 125.000 euro van de gemeente ontvangen…

“Ja, dat is aanjaaggeld!”

Wat gaan jullie daarmee doen, noem eens iets concreets?

“Waar we naar toe willen is dat de vergunningaanvragen niet meer bij de gemeente terechtkomen maar bij de Stichting Sneekweek. We willen die regierol hebben. Wat we aan het doen zijn is om de regie te krijgen op de openbare ruimte, zodat voor 2023 het vergunningentraject via de Stichting loopt. Sturen op het beleid. De horeca gaat dan bij ons aanvragen en samen gaan we kijken of het wel of niet past. Is het doelgroep verbreding, gaat het naar verschillende locaties. Hebben we al een externe locatie, wie wil daar dan in mee investeren. We noemen het daarom ook ontwikkelgeld.”

Bewonersplatform Centrum Sneek

Tijdens de bijeenkomst zaterdagmorgen, waren ook Feike Damstra en Frans de Bruin. Aanwezig. Zij vertegenwoordigen het Bewonersplatform Centrum Sneek, een bewonersvereniging van binnen de stadsgrachten.

“Wij zijn deelnemer geweest van de Sneekweek voor de coronatijd. Wij zijn wel geïnformeerd over de voortgang en de oprichting van de Stichting Sneekweek. We zijn nu sponsor van die Stichting geworden om onze positieve insteek te laten zien. We gaan in totaal 7500 euro bijdragen. Die inkomsten komen uit het ledengeld, zo’n kleine 70 in getal”, vertelt Frans de Bruin.