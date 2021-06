Ambitiedocument toekomstbestendige Sneekweek ondertekend

Hieronder een interview dat wij met kwartiermaker Esther Poiesz hadden:

Sneekweek 2.0: “Op het fundament uit het verleden bouwen we gezamenlijk aan een gezonde en moderne Sneekweek voor burgers, bedrijven en bezoekers!”

Esther Poiesz is kwartiermaker van Sneekweek 2.0. Wat houdt die functie nu precies in. We schoven aan bij de kwartiermaker, heerlijk in een junizonnetje aan een picknicktafel aan de Zwarteweg 4, waar Poiesz haar kantoor heeft, en stelden o.a. bovenstaande vraag. Maar er was veel meer te bepraten over de voor vele Snekers Moeder der Weken.

Wat is jouw taak als kwartiermaker Sneekweek 2.0?

“Als kwartiermaker ben ik er om aan een toekomst bestendige Sneekweek invulling te geven. Het moge duidelijk zijn dat er veel partijen bij betrokken zijn. Samen zitten we aan tafel om na te denken over wat wij willen behouden en wat wij willen veranderen voor de toekomst. Ik begeleid het proces, ja dat is wel een goede omschrijving over mijn opdracht als kwartiermaker”, weet Esther Poiesz.

De stakeholders waar Poiesz het over heeft zijn: de gemeente Súdwest-Fryslân, de Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Stichting Uit in Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek en Sneek Promotion.

Wat is de aanleiding geweest om Sneekweek 2.0 in leven te roepen?

“Er is in 2019 een stevige evaluatie geweest, waarin de risico’s en de overlast benoemd zijn. De gemeente heeft toen nadrukkelijk uitgesproken dat wij de regie op de Sneekweek terug moeten pakken. Hoe gaan we dat dan doen was de vervolgvraag. Naar aanleiding daarvan is er een rapport tussen gemeente en Sneek Promotion opgesteld waarin een advies staat wat er nodig is om die coördinerende regie weer terug te pakken. Uit dat rapport zijn een aantal aanbevelingen gedaan en één daarvan is voor een betere verbinding en samenwerking met alle partijen te zorgen. Dat moet dan gefaseerd plaatsvinden. Er zijn thema’s benoemd van wat we in de toekomst beter zouden kunnen regelen.”

Hoe zien die ambities er nu uit?

“Die ambities hebben een looptijd van tien jaar. Het moge duidelijk zijn dat we niet hele grote veranderingen van vandaag op morgen kunnen doorvoeren. We gaan dat gefaseerd doen. Eén van de punten is de duur van de Sneekweek, die gaat weer terug naar een week.”

Waarom nu weer terug naar een Sneekweek van zeven dagen?

“We willen weer een beheersbare Sneekweek. Want iedereen riep wel dat het beheersbaar was, maar achter de coulissen stond de boel aardig onder druk. Het hele veiligheidsbeleid was toch wel een puntje. In het tweede weekend waren er meer incidenten dan in die zeven dagen ervoor. Met de lengte van de Sneekweek nam de druk en de overlast toe. . Dan moet je je afvragen wat de toegevoegde waarde is van die verlengde Sneekweek.”

De toegevoegde waarde was meer inkomsten voor de horeca, lijkt mij!

“Ja, dat klopt. Alleen ten koste van wat?! We willen allemaal het Sneekweek A-merk borgen voor de komende tien jaar. Als je met elkaar om tafel zit is het geven en nemen. We hebben de duur van de Sneekweek in de brainstorm sessies als laatste behandeld, in de sessies daarvoor hebben we met elkaar oplossingen bedacht. Voor dat laatste weekend stond cultuur geprogrammeerd. We gaan cultuur nu inbedden in de Sneekweek en culturele activiteiten op een hoger niveau brengen. Niet alleen in de avondprogrammering maar ook overdag vanaf een uur of één sfeer in de stad brengen.

Een tweede oplossing is dat kijken of die twee dagen elders in het seizoen ingezet kunnen worden. Kunnen we misschien kijken naar de opening van het watersportseizoen. Kunnen we de Kleine Sneekweek misschien meer optuigen of in samenwerking met het theater de opening van het theaterseizoen grootser aanpakken , zodat de horeca daarin wordt tegemoet gekomen.”

Hoe heilig is de datum van het openingsweekend?

“In het concept stond dat het eerste weekend van augustus niet heilig was. Maar daar kan een streep door. De openingsdatum blijft zoals het was, de eerste zaterdag in augustus. Die staat! De Vlootschouw bij de Waterpoort blijft ook gewoon!”

Wat staat er nog meer in het plan?

“We willen een programmering die divers is, niet alleen maar meer gericht op jongeren. De jeugd tussen de 18 en 25 jaar. Iedere bezoeker aan de Sneekweek moet het gevoel hebben dat er wat voor hem of haar te doen is. We willen daarbij publiekstromen monitoren. We zoeken naar een locatie om een jongeren podium te creëren buiten de stadsgrachten. Dan hebben we het inderdaad ook over techno muziek, ‘de harde bas’ dus. We zijn de locaties nog aan het onderzoeken, daarbij nemen we de communicatie met de omwonenden heel serieus en zorgvuldig. Ik kan daar nu nog niets over zeggen, het zijn er zeven in totaal.”

Hoe zal de verbinding tussen stad en meer zijn?

“Dat heeft te maken met de koppeling van watersport en vermaak. We willen daarbij laten zien dat Sneek de watersporthoofdstad van Nederland is. Het thema ‘watersportbreed’ is heel belangrijk. De grachten zullen we daarbij beter gaan benutten. Die concepten moeten nog uitgewerkt worden. De zeven dagen worden gekoppeld aan het evenement en de koppeling komt terug voor doelgroepen, overdag. Denk daarbij aan sup- en rubberbootraces of wedstrijdjes in een optimist zeilbootje in de Kolk bij de Waterpoort. Voor het bedrijfsleven denken we aan een congres over watersport en watermanagement. Breder als alleen maar een feestweek.”

De stakeholders zijn bekend maar wie gaan er verder nog over de toekomst van de Sneekweek meedenken?

“Ik heb alle betrokkenen nu benoemd waarbij we op strategisch niveau kijken, waar we kunnen en willen samenwerken. Dat hebben we in een intentieverklaring, op het Startschip in de Kolk ondertekend, en stap 2 is de uitwerking in een visie met meerjarenplan. Daar moet het organigram, hoe je alles organiseert, zo neergezet worden dat er een stichting komt. In die stichting zullen werkgroepen aan de slag gaan met de invulling.”

Tot slot, hebben jullie nog een aardige oneliner?

“Op het fundament uit het verleden bouwen we gezamenlijk aan een gezonde en moderne Sneekweek voor burgers, bedrijven en bezoekers!”