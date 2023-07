Ambitie voor ongeveer 50 woningen op voormalig gemeentehuis IJlst

IJLST- Súdwest-Fryslân zet in op ongeveer 50 nieuwbouwwoningen op de locatie van het voormalige gemeentehuis in IJlst. Uit gesprekken met Stadsbelang IJlst en inwoners is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een divers aanbod van koop- en huurwoningen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen.

Stadsbelang IJlst, inwoners en de gemeente zijn al jaren in gesprek over de toekomst van het voormalige gemeentehuis. Tot op heden was er nog geen overeenstemming bereikt over de invulling van de locatie.

“Ik kan me goed voorstellen dat inwoners en betrokkenen daar wel eens moe van worden. Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan, maar je moet natuurlijk wel goed nadenken over dit soort ontwikkelingen. Dat doe je niet even. Uiteindelijk is ons doel om het er met z’n allen over eens te worden. Zover zijn we nu. Ik wil Stadsbelang IJlst en de inwoners oprecht bedanken voor hun inzet en welwillendheid om mee te denken en ik hoop dat we samen constructief verder kunnen met de plannen”, laat wethouder Michel Rietman weten.

Tot medio 2019 fungeerde deze locatie als werkplek voor ambtenaren van de gemeente. Daarna, tijdens de coronapandemie, deed het dienst als testlocatie van de GGD. Nu het pand niet langer nodig is voor deze functies zien Stadsbelang, inwoners en gemeente mogelijkheden voor woningbouw.

Verbouw of nieuwbouw? Inwoners wogen de voor- en nadelen af

Tijdens de bewonersavond op 6 maart van dit jaar legde de gemeente twee opties voor: Verbouw van het huidige pand of nieuwbouw, in de plaats van het huidige complex. Van beide opties werden in kleine groepen de voor- en nadelen besproken.

Het grootste voordeel van nieuwbouw is dat er twee keer zoveel woningen gebouwd kunnen worden. Het kan gaan om ongeveer 50 woningen. Daarnaast biedt nieuwbouw de kans voor energiezuinigere woningen. Dus wil de gemeente nu marktpartijen de ruimte geven om op deze locatie een groter woningbouwprogramma te realiseren dan in het bestaande complex mogelijk is. Dat betekent nieuwbouw. Maar wel met aandacht voor hergebruik van materialen van het bestaande gebouw, hetzij op dezelfde locatie of op een andere plek.

Woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen

De gesprekken met inwoners, Stadsbelang IJlst en andere belanghebbenden hebben geleid tot een woningbouwprogramma, randvoorwaarden en uitgangspunten. Daarmee kan het verkoopproces opgestart worden. Ook over het soort woningen is gesproken: appartementen voor starters, jonge gezinnen, sociale huurwoningen en woningen voor ouderen die hun grote woning willen verruilen voor een wat kleinere woning. De verwachting is dat in de loop van 2024 bekend is wie het gebied gaat ontwikkelen en hoe het ontwerp eruit komt te zien.