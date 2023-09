Ambassadeurswissel voor Indoor Friesland

Heel jammer, maar het concours heeft een vervanger gevonden waar niet alleen de organisatie, maar ook Jur Vrieling heel blij mee is, namelijk niemand minder dan Europees, Wereld-, en Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam!

Zowel bij Vrieling als bij Dubbeldam neemt Indoor Friesland een speciaal plekje in. Jur Vrieling won er als jonge ruiter zijn eerste Grote Prijs en Jeroen Dubbeldam won er in 2007 de toen voorlopig laatste. “Jeroen is een grootmeester en een goed vriend. Hij heeft me altijd veel geholpen op kampioenschappen en ik kan me geen betere opvolger wensen als ambassadeur van Indoor Friesland,” aldus Vrieling.

Met pijn in het hart



“Ik heb deze beslissing met pijn in het hart genomen, want ik draag Indoor Friesland een heel warm hart toe. Vorig jaar heb ik heel veel plezier beleefd in het meehelpen en uitdenken van ideeën en het zoeken van sponsoren, maar op het concours zelf was ik er in de springweek niet bij omdat ik sponsorverplichtingen had in Riyadh. Ik vond dat heel vervelend en hoopte dat dat dit jaar anders zou zijn. Ik was vast van plan wel naar Indoor Friesland te gaan maar dat is helaas toch door sponsorverplichtingen weer niet gelukt. Toen dat bekend werd, heb ik er wel een paar weken mee rondgelopen voordat ik een beslissing kon nemen, maar ik vind dat ik het tegenover de organisatie gewoon niet kan maken om wéér niet aanwezig te zijn,” verklaart Vrieling zijn keuze.

Een hit



Jeroen Dubbeldam heeft dan misschien geen Friese roots, de in Zwolle geboren en getogen ruiter uit Weerselo heeft wel heel veel met Indoor Friesland. “Toen ik lang geleden Europees kampioen werd bij de Young Riders, kreeg ik een uitnodiging om in Leeuwarden te rijden. Dat was voor mij echt een hit. In die tijd waren er namelijk niet zoveel mooie concoursen en Leeuwarden was echt wat. De koeien stonden nog in de hal als we aankwamen, maar de tribunes zaten vol, er was sfeer en topruiters zoals Nick Skelton en John Whitaker reden er mee. Het ging nog goed ook, die eerste keer, dus vanaf zo’n moment heb je direct wat met zo’n concours.”

Spectaculaire comeback



Dubbeldam won in 2007 de Grote Prijs, veertien jaar lang de laatste Grote Prijs van Indoor Friesland, tot aan vorig jaar toen het concours een spectaculaire comeback maakte. “Als je als concours terugkomt met zo’n editie als vorig jaar, dan sta je direct weer op de kaart. Het was direct weer succesvol en geslaagd. De tribunes zaten vol alsof het nooit weg was geweest. Het was dan ook niet zo moeilijk om een antwoord te geven op de vraag of ik ambassadeur wilde worden. Dat was direct ja.”

Dubbeldam komt niet alleen als ambassadeur naar Indoor Friesland, maar zal er zelf ook rijden met zijn paarden Investment en Jewel SFN. Zijn partner Annelies Vorsselmans rijdt ook mee en daarnaast zal Dubbeldam een aantal leerlingen begeleiden in Leeuwarden.

Dank aan Vrieling



Voor Waling Haytema, voorzitter van Stichting Indoor Friesland, is de ambassadeurswissel dubbel. “Jur Vrieling is voor Indoor Friesland een geweldige ambassadeur. Jur is een ruiter met geweldige uitstraling, kan goed zijn mening verwoorden en presteert op het hoogste niveau. Kortom een local hero. We vinden het dan ook heel jammer dat hij aangegeven heeft het ambassadeurschap niet naar zijn eigen zin te kunnen vervullen en willen hem heel hartelijk danken voor zijn inzet. Aan de andere kant zijn we natuurlijk heel verheugd dat een olympisch kampioen heeft aangegeven het stokje over te willen nemen. Een bekende Nederlander met een groot netwerk onder de ruiters. Jeroen Dubbeldam en Indoor Friesland passen naar mijn mening heel goed bij elkaar en ik kijk uit naar de samenwerking!”

Indoor Friesland mag je niet missen!

Jur Vrieling: “Wat de organisatie van Indoor Friesland vorig jaar vanuit het niks heeft opgebouwd is echt abnormaal. Ik heb geen enthousiaste reacties, maar alleen maar extréém enthousiaste reacties gehoord, zelfs helemaal in Riyadh. Het was echt abnormaal. Dus tegen alle noorderlingen en ook de mensen van verder weg wil ik zeggen: Indoor Friesland, daar moet je gewoon heen!” Om er lachend aan toe te voegen: “Dit evenement mag je niet missen en je mag gewoon niet zo stom zijn als ik dat je er niet onderuit kunt.”