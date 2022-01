Amateurvoetbal minimaal een week later

ZEIST- Voetbalbond KNVB heeft de wedstrijden die komend weekend in de B-categorie op het programma stonden uitgesteld. Het kabinet besluit vrijdag over nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

"Achter de schermen zijn we bezig met verschillende scenario's voor het vervolg van de competitie", zegt Jan Dirk van der Zee fan de KNVB. "We hopen natuurlijk dat het kabinet de huidige beperkingen voor de sport gaat versoepelen. Sport is essentieel voor een goede gezondheid en zou als essentiële sector meer mogelijkheden moeten krijgen dan nu. Op dit moment kunnen 1,2 miljoen amateurvoetballers amper sporten en zitten ze vooral thuis."

In het amateurvoetbal wordt een onderscheid gemaakt tussen het prestatieve voetbal (A-categorie) en het recreatieve voetbal (B-categorie). Voor die eerste categorie is trainingsritme noodzakelijk. Nu mogen alleen jongeren tot en met 17 jaar in teamverband trainen tot 20.00 uur. Volwassenen mogen tot 17.00 uur trainen in groepjes van twee.