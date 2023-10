Alzheimer Café in Sneek en Koudum - Maak dementie bespreekbaar

KOUDUM/SNEEK - Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Er is een Alzheimer Café in Koudum en Sneek. In het Café kunnen mensen in een aangename, veilige sfeer hun ervaringen met elkaar delen. Kom gerust een keer langs. Je bent van harte welkom!

Aanmelden

Aanmelden of meer informatie kan via Gerda Muller van Sociaal Collectief. Ze is bereikbaar via 06 2571 7156 of stuur een e-mail naar g.muller@alzheimervrijwilligers.nl. De toegang is gratis, net als het kopje koffie of thee.

Alzheimer Café Súdwest Koudum

Locatie: De Klink, Tinholtstraat 1 in Koudum

7 november: Dementie bij je ouders. Wat doet het met je als één van je ouders dementie heeft?

12 december: Kerst met optreden van de Christmas Voices

9 januari: Ergotherapie en dementie

6 februari: De kracht van het onderbrein. Wat kunnen we leren van mensen met dementie?

5 maart: Autorijden en dementie

Alzheimer Café Sneek

Locatie: Wijkgebouw De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A in Sneek