Alwin Velds voorkomt puntverlies Sneek Wit Zwart

Nog geen minuut later nam Velds die op het middenveld de geblesseerde Freerk de Jong verving, vanaf de zijkant een vrije trap en die strakke bal werd door Harvey de Boer voor de goal gekopt, waarna Kevin Huitema van dichtbij de 3-1 liet noteren. Die vrije trap had nooit gegeven mogen worden, want even daarvoor was de bal ruim over de zijlijn. De derde Huitema op de mat deed echter alsof zijn neus bloedde.

De neus van CVVO bloedde daarentegen al snel, want de wedstrijd was nog maar koud onderweg toen Robin Semplonius met een halve omhaal doelman Danny Burgers passeerde. Diezelfde Semplonius controleerde even later een diepe bal, waarna zijn lob vanuit Sneker perspectief net iets te ver reikte. Kort voor die geweldige aanname hadden de gasten met een kopbal een speldenprik uitgedeeld en na de lob behoedde doelman Robert Jelsma met een prima redding de Snekers voor de gelijkmaker, iets wat hij bij de daaropvolgende corner nog een keer deed.



De Snekers hadden in die fase moeite met de eindpass en mede daardoor kreeg CVVO de gelegenheid om richting de Sneker veste op te trekken, al kwam het gevaar van de Lemsters vooral vanuit stilstaande situaties. De vrije trappen leverden echter niks op, hoewel uit één van die spelhervattingen uiteindelijk wel bijna een kopkans ontstond.



​Uit een spelhervatting aan de andere kant ontstond vervolgens een mogelijkheid voor Jan Dommerholt, doch zijn inzet verdween over en naast. Dommerholt die op links begon, had later op rechts nog een goede actie in huis, maar na de door hem goed teruggelegde bal volgde niet meer dan een rollertje. Daarvoor had Sneek Wit Zwart overigens een paar kansen uit de buitencategorie gehad, maar Alwin Velds stuitte op Burgers en de rebound caramboleerde via Kevin Huitema over de achterlijn.



In de openingsfase van de tweede helft leken de Snekers door te pakken, maar een actie van Leon de Vries mislukte en na een mooie pass van Dommerholt was er bij de daaropvolgende voorzet van Velds geen Sneker consument voor de goal. Die was er even later echter wel. Robin Semplonius kreeg de bal na een combinatie tussen Dommerholt en Huitema echter niet tussen de palen, waarna Burgers bij een door Velds langs de muur geschoten vrije trap redding bracht. In plaats van 2-0 werd het bij de volgende Lemster aanval gelijk. De defensieve organisatie aan Sneker zijde was even niet op orde was, waardoor Lourens Visser vanaf links vrij kon uithalen.



​Niet lang daarna eindigde een poging van grote afstand net naast de Sneker goal en datzelfde resultaat werd later bijgeschreven, toen Kevin Huitema het vanaf de middenlijn probeerde. Die bal had iets van wanhoop in zich, omdat daarvoor acties van o.a. invaller Joey Huitema steeds op niets uitliepen, al vloog een hoekschop van Velds bijna in één keer binnen. De Sneker onmacht werd ook geïllustreerd door de overtreding die Semplonius beging, toen hij het in een duel fysiek moest afleggen en kort daarop werd de jonge aanvaller door trainer Carlo Rietdijk naar de kant gehaald.



Zijn vervanger Harvey de Boer kreeg al snel een mogelijkheid, maar zijn inzet verdween een metertje over en naast. Daarna ging Joey Huitema voor eigen eer en glorie waar een andere keuze wellicht een betere was geweest, en reikte een voorzet van De Vries te ver. Vervolgens kreeg CVVO nog een keer een vrije trap, maar de tijd die men daarvoor nam, verraadde dat de ploeg van trainer Tjalling Bergstra met een punt wel genoegen nam.



​Dat punt leek er ook aan te komen, totdat Joey Huitema bij een rush onreglementair werd gestopt en Alwin Velds mocht aanleggen. De afloop van die vrije trap is evenals de totstandkoming van de 3-1 hiervoor al omschreven en daarmee bleef Sneek Wit Zwart in de derde competitiewedstrijd voor de derde keer zonder puntverlies, al was het deze keer wel een kwestie van kantje boord.

Sneek Wit Zwart - C.V.V.O. 3-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Robin Semplonius (2.), 1-1 Lourens Visser (57.), 2-1 Alwin Velds.(87.), 3-1 Kevin Huitema (88.)

Scheidsrechter: C. Koper

​Gele kaart: Marrin van der Zwaag (CVVO)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Thijs Goes, Dani Mohamad (79. Joris Speelman, Alwin Velds, Daniël Bennik, Leon de Vries, Jan Dommerholt (63. Joey Huitema), Kevin Huitema en Robin Semplonius (74. Harvey de Boer)

Bron: https://pengel.weebly.com/