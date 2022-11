Alwin Velds behoedt Sneek Wit Zwart voor nieuwe nederlaag

Verschil

Met Leovardia en Sneek Wit Zwart stond op het Kalverdijkje twee promovendi aan de aftrap en gelet op de ranglijst moet geconcludeerd worden dat het verschil tussen de derde en de tweede klasse blijkbaar behoorlijk groot is. Beide ploegen regeerde vorig seizoen met ijzeren hand en schreven in de derde klasse toch op soevereine wijze de titel op hun naam, al zat de concurrentie in het geval van de Snekers meer op het vinkentouw dan die van de Leeuwarders die met groot verschil de schaal voor zich opeisten.



Schraalhans

​Het verschil in de wedstrijd van gistermiddag was daarentegen niet zou groot. In een op en neergaande wedstrijd hadden beide ploegen moeite om tot een voldragen aanval en tot kansen te komen en wat dat betreft regeerde schraalhans bij het duel tussen de clubs in c.q. nabij de zorgsector van de tweede klasse K. Daarin zou niet lang na rust verandering komen en wel in minuut tweeënvijftig toen Engin Ceylan bij zo’n beetje de eerste goedlopende aanval de thuisclub aan de leiding bracht.



Geblesseerd

Daarbij raakte Sneek Wit Zwart-speler Harvey de Boer geblesseerd, doch de middenvelder kon aanvankelijk verder. Hij zag vervolgens dat een actie van Kevin Huitema in schoonheid strandde en dus niet de gewenste gelijkmaker opleverde, waarna De Boer er alsnog vanaf moest en werd vervangen door Stefan Westhof. Tegelijk bracht trainer Carlo Rietdijk de jongste Musliu (Arton-red.) binnen de lijnen, terwijl de oefenmeester eerder al Jan Dommerholt had ingebracht.



Befaamde linker

Met die verse krachten waaraan later ook nog spits Jeton Musliu werd toegevoegd, drong Sneek Wit Zwart wel aan, maar evenals in de eerste helft gingen die inspanningen niet gepaard met veel en grote mogelijkheden. Integendeel, een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd ontsnapten de mannen uit Snits aan de definitieve genadeklap, toen een bal op de Sneker lat belandde. Ondanks dat geluk leek het geluk van een punt er niet in te zitten, totdat Alwin Velds in de 93ste minuut een vrije trap mocht nemen en met zijn befaamde linker het geluk met een fraaie uithaal toch nog een beetje terugbracht.



Die gelijkmaker was zeker goed voor het moraal, maar in de stand schoot Sneek Wit Zwart er niet al te veel mee op. De Snekers staan met vijf uit zes nog altijd met beide poten midden in de zorgsector en hebben overwinningen nodig. Wellicht kan men komende zaterdag wanneer VVI op bezoek komt, weer eens het zoet der overwinning proeven, een smaak die men zich op Tinga bijna niet meer kan herinneren.

Leovardia - Sneek Wit Zwart 1-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Engin Ceylan (52.) , 1-1 Alwin Velds (90.+4)

Scheidsrechter: V Buitenhuis

Gele kaart: onbekende speler, Moeite Tibben, onbekende speler (SC Leovardia)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman (79. Jeton Musliu), Daniël Bennik, Leon de Vries, Harvey de Boer (68. Stefan Westhof), Freerk de Jong, Robin Semplonius (57. Jan Dommerholt) en Kevin Huitema (68. Arton Musliu)

Bron: https://pengel.weebly.com