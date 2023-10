Alternatieven voor het kopen van een nieuwe auto

Hierdoor kan niet iedereen zich de luxe van een gloednieuw model veroorloven. Dat hoeft je mobiliteit echter niet te beperken, integendeel! Er zijn tal van slimme, kosteneffectieve alternatieven die toch een goede oplossing kunnen bieden.

Tweedehandsauto: waar voor je geld

Een tweedehandsauto kan een fantastisch alternatief zijn als je budget beperkt is. Ze zijn nu eenmaal aanzienlijk goedkoper dan nieuwe modellen. Ook de verzekering valt prettiger uit. Veel modellen hebben nog jaren van betrouwbare dienst voor de boeg. Het steilste deel van de afschrijvingscurve, de eerste kilometers na de verkoop, maak je in ieder geval niet door. Het kan natuurlijk dat je ook niet meteen het budget hebt voor de aanschaf van een tweedehandsauto. Dan kan occasion lease een goede oplossing zijn. Dit combineert de voordelen van leasen met de lagere kosten van een tweedehandsvoertuig. Kortom: het beste van twee werelden!

Autodelen: betalen voor gebruik, niet voor bezit

Als je niet elke dag een auto nodig hebt, waarom zou je dan voor een eigen auto betalen? Met autodelen betaal je alleen voor de auto wanneer je hem gebruikt, hoewel er ook platforms zijn waarbij je elke maand abonnementsgeld moet betalen. Platformen als Amber, Sixt Share, MyWheels, GoSharing en Greenwheels bieden auto's die je op aanvraag kunt gebruiken. Let wel, al deze platformen hebben allemaal eigen regels, prijzen en beperkingen. Het is ook niet altijd mogelijk om de auto in een andere stad in te leveren. Zorg ervoor dat je de voorwaarden goed doorneemt voordat je instapt!

Ridesharing: samen rijden en kosten delen

Carpooling- of ridesharingdiensten, waaronder BlaBlaCar, verbinden je met anderen die dezelfde kant op gaan. Het is een geweldige manier om reiskosten te delen en misschien zelfs nieuwe vrienden te maken. Je bent als passagier niet verantwoordelijk voor de auto, wat een zorg minder is, en het is milieuvriendelijk! Zeker voor ritjes naar grote steden kan dit een geweldig alternatief zijn. Als je in een dorpje moet zijn, is het vaak minder eenvoudig om een reisgenoot te vinden.

Openbaar vervoer: laat iemand anders rijden

Het klinkt vanzelfsprekend, maar openbaar vervoer is een economische en milieuvriendelijke keuze. Je krijgt niet te maken met parkeerkosten, onderhoud, verzekering … Als het ov niet staakt, stap je gewoon in en geniet je van de rit. Met alle tijd die je niet besteedt aan zelf rijden, kun je een boek lezen, werken of zelfs een dutje doen.

Financial lease: een nieuwe auto wordt betaalbaar

Heb je tot slot het gevoel dat alleen een nieuwe auto aan je behoeften kan voldoen, maar vind je het prijskaartje ontmoedigend? Overweeg dan financial lease. Hiermee kun je een nieuwe auto in huis halen en in termijnen betalen, terwijl je de auto altijd ter beschikking hebt. Het is alsof je een hypotheek op een auto neemt, waardoor je niet in één keer een groot bedrag hoeft te betalen. Autodeel- en carpoolplatforms helpen je vervolgens inkomsten te genereren en de nieuwe auto extra betaalbaar maken.