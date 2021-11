Alternatieve Sneeker Dweildag succesvol verlopen

Voor de 9e Sneeker Dweildag, omgedoopt tot 'Het Sneeker Leutfestival', werd uitgeweken naar binnenlocaties. De 15 dweilorkesten die naar de Sneker binnenstad kwamen, gaven optredens in de Bakkers Dochter, 't Ouwe Vat, De Walrus en in Neighbours. Verder waren er optredens bij de Waterpoort op de Dorstlesser en afsluitend in de Veemarkthal. Ook de opening van het festival was in de Veemarkthal.

Het festival werd vanmiddag afgesloten door wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest-Fryslân, die de organisatie complimenteerde met het doorzettingsvermogen om tot dit alternatieve festival te komen. Volgend jaar is alweer de 10e editie van de Sneeker Dweildag. "Dan willen we flink uitpakken", zo liet organisator Fokko Dam weten. Volgens de wethouder gaat deze jubileumeditie volgend jaar in oktober er zeker komen.