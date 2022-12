Alternatieve kerstboom in het Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- "Of je nou een kunstkerstboom of een echte in huis haalt, in beide gevallen belast je het milieu," aldus Milieu Centraal. Met de kringloop kerstversiering die je dit jaar in het Fries Scheepvaart Museum ziet, laten ze een aantal alternatieven zien. Zoals deze ladders. Aankleden met lichtjes en ballen in verschillende kleuren en maten, en je krijgt net zo goed het kerstgevoel.