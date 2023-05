Als Nyck de Vries de knop weet om te zetten, is hij één van de beste rijders”

SNEEK- Nyck de Vries kent een moeilijk debuutseizoen in de Formule 1. De kritiek zwelt aan, maar is dat wel terecht? Omrop Fryslân vraagt het aan Jeroen Bleekemolen. "Nyck is zijn eigen grootste vijand."

Als zoon van voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen is de autosport hem met de paplepel ingegoten. De 41-jarige heeft zich de afgelopen decennia ontpopt tot één van de meest veelzijdige en veelgevraagde langeafstandscoureur ter wereld. Hij rijdt veel in Amerika en combineert dat met zijn werk als F1-expert bij de NOS en Viaplay.

Je hebt een bijzondere band met Nyck. Hoe zit dat?

"Zijn vader heeft altijd bij ons geracet, dus ik ben opgegroeid met de familie De Vries. We hebben nu niet meer zo veel contact, maar als we elkaar zien en spreken, is het goed. Ik vind het heel gaaf dat Nyck nu Formule 1 rijdt. Bijzonder dat het alsnog gelukt is."

Hij heeft jou in het verleden toch ook om advies gevraagd?

"Klopt. Toen zijn contract bij het junior programma van McLaren stopte, stond hij opeens op de stoep. Hij zei: ik wil blijven racen, hoe pak ik dat aan? Daar hebben we toen veel over gesproken. Uiteindelijk kwam toch die Formule 2-deal rond en zat hij weer op het pad richting Formule 1."

Jeroen Bleekemolen

"Maar hij keek toen dus ook serieus naar andere alternatieven. Hij was heel nieuwsgierig naar hoe ik dat allemaal doe. Hij stelde zich kwetsbaar op. En dat is ook Nyck. Hij komt misschien wat arrogant over, maar hij is een heel relaxte, aardige jongen."

Dat Nyck talent heeft staat buiten kijf, maar hij heeft altijd nét wat meer tijd nodig om op stoom te komen dan de meeste andere coureurs.

"Klopt, al zal hij dat niet snel toegeven. Maar als het kwartje eenmaal valt, dan is hij écht goed. Tijdens het WEC (Wereldkampioenschap Endurance racen) en de 24 uur van Le Mans reed hij niet normaal goed. Hij stak met kop en schouders boven de rest uit. Ik was plaatsvervangend trots. Hij liet het hele veld zien hoe het moet."

Het lijkt er soms op dat hij zichzelf in de weg rijdt door alles perfect te willen doen.

"Dat is een valkuil voor veel rijders. Nyck is een perfectionist, maar moet wat relaxter worden, dan kan hij laten zien wat hij kan. In Le Mans heb ik hem keihard zien rijden, maar dat deed hij voor zijn gevoel erbij. Er zat dus geen spanning op en dan gaat het bijna vanzelf bij hem."

Nyck kan dus beter dan hij laat zien. Waarom komt dat er nu niet uit?

"Hij heeft het nu lastig, maar geloof me dat er niemand strenger is voor hem dan hij zelf. Hij is nu zijn eigen grootste vijand. Hij moet een manier vinden om dat te omdraaien. Hij moet genieten van het feit dat hij nu Formule 1 rijdt, dan racet hij ook relaxter en gaat alles beter lopen."

Hoe doe je dat?

"Ik denk dat het gaat helpen dat we nu gaan racen op circuits die hij kent. Dan voelt hij zich comfortabeler en dan gaat-ie echt aan. Ik heb daar alle vertrouwen in. Hij zit nu in de hoek waar de klappen vallen, maar ik geloof dat hij ook dit naar zijn hand kan zetten."

Zit het mentaal wel goed?

"Daar twijfel ik niet aan. In de Formule 2 en Formule Renault heeft hij het ook lastig gehad, maar uiteindelijk is hij daar doorheen gekomen en heeft daar veel van geleerd. Nu ligt hij onder een vergrootglas. Hij kan bijna niks goed doen. Hij wordt overal al afgeschreven. Dat is ook typisch Nederlands. Dat is niet makkelijk voor hem.

"Maar de basissnelheid is er. De tekenen dat er een ommekeer aankomt, zijn er. In Miami zagen we dat in de kwalificatie. Als hij eenmaal de knop heeft omgezet, is hij één van beste rijders."

Maar zo'n start als in Miami is toch niet handig? Zeker niet met Bakoe nog vers in het geheugen.

"Dat is een lastige. Er valt iets voor te zeggen dat hij voorzichtiger had moeten starten. Maar aan de andere kant, reed Max Verstappen in het begin ook met een alles-of-niets-houding. Het is nu zaak om te overleven en niet te veel op te vallen door verkeerde dingen te doen. Nyck weet dat zelf als geen ander."

Je zegt: het gaat goed komen, geef hem nog wat tijd. Maar in de Formule 1 zijn ze niet zo geduldig. Zeker niet bij Red Bull.

"Ik hoop en denk dat hij de tijd krijgt zich te ontwikkelen. Het talent is er. Maar de Formule 1 is keihard. Je krijgt geen half jaar om te wennen. Die druk voelt Nyck ook. Maar ik put vertrouwen uit zijn laatste kwalificatie. Hij heeft de opgaande lijn ingezet. Nu is het tijd voor hem om te genieten en dan komt het écht goed. Hij kan dit."

Bron Omrop Fryslân