Als de boer kon kiezen…

PINGJUM- Als onderdeel van een permanente tentoonstelling in de Victoriuskerk in Pingjum, is vanaf 15 oktober Pionier te zien, een filmische belevenis over een jonge Friese boer die zijn eigen weg zoekt. een spannend verhaal over de streek, dat op drie grote schermen wordt vertoond. En waar boeren uit de streek een prominente rol in spelen.