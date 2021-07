Almer Zijlstra nieuwe dirigent Concordia IJlst

Almer Zijlstra begon al op jonge leeftijd met het beoefenen van de cornet. Vanaf zijn negende jaar heeft Almer trompetlessen gevolgd bij Marten Miedema en later bij Andries Kramer. Almer kwam voor het eerst in aanraking met dirigeren toen hij de opleiding Onderwijsassistent Muziek in Drachten volgde. Hier volgde hij lessen ensembledirectie bij dirigent Klaas van der Woude en heeft hij trompetlessen gevolgd bij Friso Valkema.

Hierna besloot Almer in 2016 te starten met de Pedagogische Academie voor basisonderwijs te volgen (Pabo) aan NHL Stenden Hogeschool. Sinds 2020 studeert hij aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle en volgt daar HaFaBra directie bij Alex Schillings.

Jonge dirigent

Naast dirigeren is Almer actief als cornettist bij Soli Brass uit Leeuwarden en als trompettist bij het Gelders Fanfare Orkest. Ook dirigeert hij de B band van Pro Rege Heerenveen.

Evelien Wiersma, voorzitter Concordia: “Concordia is ontzettend blij dat wij Almer Zijlstra, een fantastische jonge dirigent, mogen verwelkomen, zodat we weer met volle vaart vooruit kunnen. We verheugen ons op een inspirerende muzikale samenwerking.”

Almer Zijlstra: “Het is voor mij als jonge dirigent een grote eer om aan de slag te mogen bij zo'n prachtige vereniging als Concordia. Ik ben dan ook erg dankbaar dat het orkest en bestuur mij de kans wil geven me te ontwikkelen en te groeien in de rol als artistiek leider. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de muzikanten en onze muzikale hoogtepunten die we samen mogen meemaken.”