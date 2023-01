Alles wat je moet weten over de Portugese laurier!

INGEZONDEN - De Portugese laurier is een populaire haagsoort voor in de tuin. Deze plant heeft groene, glanzende bladeren en oogt daardoor luxueus.

Sommige mensen vinden de Portugese laurier zelfs zo mooi dat men deze als solitaire plant gebruikt. Ben jij nu ook benieuwd geworden naar de Portugese laurier (officiële naam: Prunus lusitanica Angustifolia)? Lees dan snel verder, want in dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze haagplant!

De groei van de Portugese laurier

De Portugese laurier is eenvoudig te bestellen bij Haag-planten.nl en groeit snel tot een volle plant. Gemiddeld groeit hij namelijk zo'n 15 - 35 centimeter per jaar. Je krijgt dus redelijk snel een volle haag als je voor de Portugese laurier kiest. Een van de redenen waarom deze haagplant zo populair is, is vanwege de witte bloemen die in de zomer uitkomen. Deze worden gevolgd door donkerrode besjes. In combinatie met het prachtige groen van de bladeren zelf vormt het een fraai geheel. Verder kan deze plant goed tegen de zon, maar gedijt het ook prima in de schaduw. Het belangrijkste is dat hij niet te nat staat. Lange periodes regen is dus niet zo goed voor de Portugese laurier.

Portugese laurier snoeien

De Portugese laurier moet je zo nu en dan in vorm snoeien. Idealiter doe je dit twee keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar. Houd er rekening mee dat je niet snoeit in de volle hete zon of wanneer het vriest. De reden hiervoor is dat de plant tijd moet krijgen om te herstellen na het snoeien. Tussendoor kun je nog eventuele wildgroei bijknippen, maar vaak is dat niet nodig.

Tips voor het snoeien

Bij het snoeien van de Portugese laurier kun je het beste een scherpe knipschaar gebruiken. Voor een secuur resultaat kun je het beste met de hand knippen, maar elektrisch snoeien is ook een mogelijkheid. Je bent dan veel sneller klaar, maar het nadeel is wel dat je vaak wat blaadjes eraf snoeit en dat is eigenlijk wel zonde. De half-afgesnoeide bladeren krijgen namelijk geelbruine randjes en dat is geen fraai gezicht.

Verzorgingstips

Naast twee keer per jaar snoeien kun je de Portugese laurier ook op een aantal andere manieren verzorgen. Zoals je al eerder hebt kunnen lezen, kan deze haagplant niet tegen teveel water. Er kan dan schimmel ontstaan, zoals meeldauw of hagelschot. Je merkt dit aan de witte waas op de takken en bladeren. Op een gegeven moment verandert dit in bruine vlekken op de bladeren. Teveel water is dus niet goed, maar teveel zon eigenlijk ook niet. De bladeren kunnen dan verbranden, waardoor ze ook bruin en uitgedroogd worden. Geef de haagplant dus wat extra water in droge periodes, maar ook weer niet teveel.

Tenslotte kun je de Portugese laurier in het voorjaar van organische bemesting voorzien. Je vult dan de bodemgrond met mestkorrels waar voedingsstoffen in zitten. Deze zorgen ervoor dat de haagplant de rest van het jaar mooi blijft groeien!