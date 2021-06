Alles wat je moet weten over de Friese vlag en de vlag van Sneek

Waar veel mensen de vlag van andere provincies niet direct herkennen, is de Friese vlag landelijk bekend. Niet gek, want dankzij de pompeblêde is deze vlag nogal een opvallende verschijning. Toch is dit pas sinds 1957 de officiële vlag van Friesland.



Qua bekendheid is de vlag van Sneek niet te vergelijken met de Friese vlag. Deze vlag wordt immers niet in de hele provincie gebruikt, maar alleen in Sneek. In deze plaats wappert deze vlag desalniettemin met enige regelmaat. Wil je meer weten over de oorsprong van zowel de Friese vlag als de vlag van Sneek? Dan ben je hier aan het juiste adres. Wij duiken in deze tekst namelijk dieper in op het ontstaan van beide vlaggen, de uitstraling en de betekenis.



Hoe ziet de Friese vlag eruit?



Als we het over de vlag van Friesland hebben, weten veel mensen direct welke vlag we bedoelen. Toch staan we hier nog even kort stil bij de uitstraling. De vlag is opgebouwd uit zeven schuine banen met dezelfde breedte. Vier banen hebben een blauwe kleur, de resterende drie zijn wit. In de witte banen zijn de bekende, rode pompeblêden afgebeeld. Dit zijn er in totaal zeven. In de bovenste en onderste witte baan staan twee pompeblêden, in de middelste drie.



De betekenis van de pompeblêden



De pompeblêden zijn niet meer weg te denken van de Friese vlag, maar toch weet lang niet iedereen de betekenis achter deze waterleliebladeren weten. Als we de 16e-eeuwse geleerde Suffridus Petrus mogen geloven, staat ieder pompeblêd symbool voor één va de Zeven Friese Zeelanden. Deze liepen van de kust bij Alkmaar tot de Duitse rivier de Wezer. Volgens de overlevering gingen de Zeven Friese Zeelanden gezamenlijk de strijd aan tegen de Noormannen. Toch bestaat er twijfel over de exacte betekenis. Dit komt vooral doordat het vermoeden bestaat dat er nooit precies zeven bestuurseenheden geweest zijn.



Wanneer hang je de Friese vlag uit?



Als je een rondje door de provincie Friesland maakt, is de kans groot dat je op meerdere plekken de Friese vlag ziet wapperen. Sommige inwoners van deze provincie hebben hun Friese vlag dag en nacht uithangen. Toch zijn er ook mensen die de vlag uithangen bij speciale gebeurtenissen. Dit kan bij een nationaal gebeuren, maar dan verkiest men mogelijk de Nederlandse vlag. Gaat het om een provinciaal gebeuren? Dan hangen veel Friesen de Friese vlag uit. Daarnaast kun je de vlag van Friesland ook uithangen bij een feestelijke gebeurtenis binnen jouw gezin. Zo hijs je deze vlag mogelijk als jouw zoon of dochter geslaagd is of als je een (huwelijks)jubileum viert.



Hoe zit het met de vlag van Sneek?



Wanneer je door de stad en/of gemeente Sneek rijdt, zie je ongetwijfeld op verschillende plekken de Friese vlag wapperen. Daarnaast is de kans groot dat er op meerdere plekken een geelzwarte vlag uithangt. Dit is de vlag van de stad en gelijknamige gemeente Sneek. De linkerhelft van deze vlag is zwart, de rechterhelft geel. Waarom juist deze kleuren? Omdat geel en zwart terugkomen in het wapen van Sneek. Veel inwoners van de stad en gemeente hebben de vlag van Sneek dagelijks uithangen. Daarnaast wappert hij dag in dag uit bij diverse gemeentelijke- en rijksgebouwen. De vlag van Sneek wordt daarnaast vaak uitgehangen tijdens de Sneekweek, op Hardzeildag en de dag van de bevrijding van Sneek (15 april).



Friese vlag of vlag van Sneek kopen

Zoals we eerder al aanhaalden, wappert de vlag van Sneek op veel plekken binnen de gemeente. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat je deze vlag in huis hebt. Ben je niet alleen trots op de plaats of gemeente waarin je woont, maar op de gehele provincie Friesland. Dan mag de Friese vlag uiteraard ook niet ontbreken. Heb je momenteel nog geen van beide vlaggen in huis? Neem dan eens een kijkje op de website van de Vlaggenclub. Hier kun je niet alleen de Friese vlag kopen, maar ook de vlag van Sneek.