Alles over springkussens

Wat kost een springkussen?

Dat hangt er maar net vanaf waar je naar op zoek bent. Een standaard vierkant springkussen van goede kwaliteit is er vanaf zo’n 1.000 euro. Wil je er bijvoorbeeld een glijbaan bij, dan zijn dat soort springkussens leverbaar vanaf zo’n 1.500 euro. Een stapje verder? Een opblaasbare stormbaan van een eenvoudig model heb je vanaf ongeveer 1.800 euro. Vanaf dat bedrag kan je het zo gek maken als je zelf wilt. Een uitdagende stormbaan kost rond de 3.500 euro, maar wil je écht alles erop en eraan dan moet je misschien wel doorsparen tot de 8.800 euro.

Hoe maak je veilig gebruik van een springkussen?

In de eerste plaats: volg de veiligheidsinstructie van de verhuurder, de springkussenfabrikant en/of de gebruikershandleiding op. Een van de belangrijkste punten is om het springkussen goed vast te zetten. Bij meer dan windkracht 5 moet je een springkussen echter nooit gebruiken, hoe goed hij ook vaststaat! Probeer het springkussen op een zachte ondergrond te plaatsen. Kan dat niet, zorg dan voor valmatten of iets anders dat een val kan verzachten. Zorg hoe dan ook dat er minstens 1,8 meter vrije ruimte om het springkussen is. Verder moet er wettelijk toezicht zijn van iemand die minstens 18 jaar oud is. Ook als het springkussen door volwassenen wordt gebruikt. Als het springkussen wordt gebruikt door kinderen, zorg dan dat het leeftijdsverschil niet te groot is. Kwetsbare peuters gaan nou eenmaal niet samen met ruwe pubers. Zorg er tot slot voor dat het springkussen bij gebruik altijd volledig is opgeblazen. Anders kunnen er onvoorspelbare situaties ontstaan.

Hoeveel energie verbruikt een springkussen?

Dit is afhankelijk van het aantal blowers dat een springkussen nodig heeft en hoe krachtig die blowers zijn. De gemiddelde blowers verbruikt 1100 tot 1500 watt. De blowers kunnen gewoon worden aangesloten op een normaal stopcontact. Let er wel op dat er niet teveel blowers tegelijk op dezelfde stroomgroep zijn aangesloten. Net zoals bij grote huishoudelijke apparaten kunnen anders de stoppen doorslaan.

Wat is de levensduur van een springkussen?

Meestal wordt een springkussen intensief gebruikt. Daarom is de gemiddelde levensduur van een springkussen vijf jaar.

Kan je een springkussen repareren?

Dat hangt af van het soort schade. Een gat of scheur is meestal wel te repareren met bijvoorbeeld speciale lijmsoorten. Met speciale apparatuur kan je het PVC-materiaal zelfs lassen. Het is aan te raden om dit soort reparaties niet zelf te doen, maar om hiervoor hulp in te schakelen van een professionele hersteller. Een schade aan de stiknaden is lastiger te repareren. Neem hiervoor altijd contact op met de springkussenfabrikant. Die zal het indien mogelijk bij hun in de werkplaats herstellen.

Kan een springkussen ontploffen?

Ja, maar de kans daarop is klein. Een kwalitatief goed springkussen dat bovendien goed wordt onderhouden zal echt niet zomaar ontploffen. Controleer na het opblazen alle stiknaden voordat je het springkussen in gebruik neemt. Het hoort zo dat hier en daar wat lucht ontsnapt, maar bij echte scheuren of gaten moet je het springkussen niet gebruiken.

Let hier dus allemaal op voor je een professioneel springkussen wilt kopen, huren of gebruiken.