Allereerste vrouwenconferentie bij de EGS op zaterdag 7 oktober

SNEEK- Op d.v. zaterdag 7 oktober organiseert de Evangelische Gemeenschap Sneek (EGS) hun allereerste vrouwenconferentie. Deze vindt plaats in de Hemkerk aan de Smiddstraat 8 in Sneek.

Vanaf 09:15 uur gaan de deuren open en ben je welkom voor een kop koffie/thee met wat lekkers en kun je eventueel alvast een kijkje nemen bij de boekentafel van boekwinkel Het Kompas die met een uitgebreid assortiment boeken, agenda's, dagboeken en kado- artikelen aanwezig is.

Om 10:00 uur begint het programma dat zal duren tot 16:30

Iedere vrouw vanaf 16 jaar is meer dan welkom om deze dag samen met ons en elkaar te beleven. Kom en neem je buurvrouw, vriendin, zus, moeder of oma mee!

Het thema van deze vrouwenconferentie is “vrouw van waarde” waarbij de tekst uit spreuken 31:29 centraal staat; ‘Er zijn veel sterke vrouwen maar, jij overtreft ze allemaal’.

Hoe ziet God jou en hoe zie jij jezelf? Hoe kun jij in je kracht gaan staan als vrouw binnen Gods koninkrijk en in jouw dagelijks leven? Wat mag jij betekenen voor de mensen om je heen? Wat zijn je talenten en waar mag je die voor inzetten? Allemaal vragen die ons allemaal in meer of mindere mate weleens bezighouden en waarover we met elkaar op deze dag na gaan denken.

Er is tijd voor ontmoeting met God tijdens de aanbiddingstijd olv Elisa Castillo Sarmiento en met elkaar tijdens de gezellige pauzemomenten en het interactieve programma ‘s middags

De spreekster tijdens deze vrouwenconferentie is Astrid Feddes. Hoewel zij momenteel samen met haar man Jaap in Maastricht woont, heeft Friesland en Sneek in het bijzonder, een belangrijke plaats in haar leven gehad. Hier is Astrid namelijk geboren en getogen.

Astrid is oprichtster van Destined to Reign, een stichting die gelovigen toerust en activeert in het Koninkrijk van God. Tevens is ze medeoprichtster van de Credo Foundation en Credohuizen waar dak- en thuisloze jongeren een warme plek wordt geboden. Astrid is gepassioneerd om mens en maatschappij tot bloei te brengen.Zij heeft visie voor een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en wil haar ervaringen die ze opgedaan heeft in binnen- en buitenland met ons delen.

Je kunt deze geheel verzorgde dag bijwonen voor €10,00 per persoon. Voor dit bedrag kun je o.a genieten van 2x koffie/thee met wat lekkers en een compleet verzorgde lunch.

Voor meer informatie en opgave kijk je op de website van de EGS www.egs-sneek.nl

Opgave voor 1 oktober

Sanne Marijn Dieudonne - de Lange