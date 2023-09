Alleen de shirts van Waterpoort Boys waren mooi

Niet één keer tussen de palen

Die nederlaag viel niet onterecht te noemen, want Waterpoort Boys kreeg in negentig minuten niet één keer de bal tussen de palen, zulks in tegenstelling tot de bezoekers uit het Friese Zandvoort. Die dwongen doelman Stefan Rijpkema na een openingsfase waarin letterlijk niks gebeurde, met een intikker in ieder geval tot een redding. Waterpoort Boys dat in foute passes grossierde, kwam voor de drinkpauze niet verder dan een veelbelovende aanval over de rechterkant, waarbij de voorzet achter de man terecht kwam en het etiket “veelbelovend” dus losliet.



Beheerst

Na de vochtinname leidde een combinatie tussen Roy Vermaning, de goed spelende Dani El Nashi en Lars van Dijk tot niks en dat was bij een opportunistische poging van Vermaning niet anders. De linksback zag vervolgens dat Makkum kort voor de thee op voorsprong kwam, toen de bal vanaf rechts werd teruggelegd en Patrick Bloemsma doelman Rijpkema beheerst het nakijken gaf (0-1). Het was de laatste waarneming van vermaning als veldspeler, want in de rust werd hij samen met Dylano van Dijk, Dani El Nashi en Marcel van der Meulen gewisseld.



Redelijke start

Met Jesper Knoop, Orlando Pasveer, Andy de Vries en Tim van der Werf als vervangers kende de WPB in het tweede bedrijf een alleszins redelijke start, waarin een inzet van Knoop werd geblokt en waarin dezelfde speler zijn hoofd net niet goed tegen een goede voorzet van Gedeon Vita kon krijgen. De van ONS Sneek o.23 overgekomen back speelde naar behoren, terwijl De Vries in het begin van het tweede bedrijf ook een paar keer voor dreiging zorgde. Zijn acties werden echter nooit een voldragen kindje, waarna het overwicht van Waterpoort Boys al snel werd geaborteerd.



Rood

Wat de thuisclub het publiek vervolgens voorschotelde, was om het maar eens minder mild uit te drukken, niet om aan te gluren. Dat leidde tot mogelijkheden voor de rood-witten en bij een kopbal ontstond na een moeizame redding van Rijpkema zelfs paniek, waarna de daaropvolgende corner een nieuwe kans voor Makkum opleverde. Die bal verdween naast en even later belandde een tackle van Orlando Pasveer naast c.q. het been van de tegenstander. Niettemin besloot de arbiter van dienst een gele kaart te trekken en na een niet zo vleiende aanmerking mocht de verbaliseerde zondaar ook meteen vertrekken.



Ook broertje Romano speelde in de slotminuut na een met geel bestrafte overtreding met vuur, doch de arbiter van dienst spaarde de oudste Pasveer. De stand was toen inmiddels nul-twee, want nadat een vrije trap van een meter of twintig nog naast de Sneker vest was beland, liep een goed uitgevoerde counter met een inzet in het uiterste hoekje van Gerben de Boer voor de thuisclub duidelijk minder goed af (0-2). Het bleek de beslissing in een wedstrijd die door trainer Jan Vlap als oefenwedstrijd werd gebruikt en die bij de oefenmeester vooral voor duidelijkheid moest zorgen. Of hij die heeft gekregen, is niet duidelijk maar duidelijk is wel dat het voetbal van Waterpoort Boys duidelijk beter moet.

Waterpoort Boys - Makkum 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Patrick Bloemsma (42.), 0-2 Gerben de Boer (89.)

Scheidsrechter: X. Luinenburg

Gele kaart: Romano Pasveer (Waterpoort Boys)

Rode kaart (2x geel): Orlando Pasveer (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Roy Vermaning (46. Orlando Pasveer), Kevin Kedde (65. Nahimro Lacroes), Calvin Pasveer, Gedeon Vita, Dylano van Dijk (46. Tim van der Werf), Romano Pasveer, Dani El Nashi (46. Andy de Vries), Brian Visser, Marcel van der Meuien (46, Jesper Knoop) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/