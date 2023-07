Alle remmen los, musical Thomas van Aquinoschool

En dit jaar was het nog extra spannend, want dankzij Stichting beheerfonds Cleyn Alserd van meester John mochten de kinderen optreden in het theater! Dat was extra spannend, maar de kinderen gooiden alle remmen los. Wat een spektakel en talent. Nog een dagje naar school en dan kan groep 8 gaan genieten van een welverdiende vakantie.