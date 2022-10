Alle leeftijden ontmoeten elkaar bij vijfde editie Kom Erbij Festival

SNEEK- Het Kom Erbij Festival in Sneek was zondag 2 oktober andermaal een plek van ontmoeting en inspiratie. Van 13.00 tot 17.00 uur deed jong en oud bij kunstencentrum Atrium en poppodium Bolwerk mee aan workshops, genoten de bezoekers van muziekoptredens en speelden ze oud-Hollandse spellen. Het gratis evenement werd voor de vijfde keer georganiseerd door cultuurbureau Akte in het kader van de nationale Week tegen Eenzaamheid.

Het festival trok bijna tweehonderd bezoekers van alle leeftijden. Zo was er, naast senioren en gezinnen, een groep van 25 jongeren van Weekendschool Súdwest-Fryslân. Zij hadden voor de bezoekers een presentje gemaakt. Cool Súdwest was aanwezig om met jongeren selfies in een oneindige spiegel te maken. Verder maakten bezoekers in de keuken van het Atrium borrelhapjes die door jongeren werden geserveerd.

Creatieve Workshops

Op het programma stonden ook allerlei creatieve workshops. Beeldend kunstenaar Bieke Huls en de bezoekers maakten met krijt dieren in softpastel. Onder leiding van dirigent Guus Pieksma werden verschillende instrumenten uitgeprobeerd en een orkest gevormd. Kirsten Dijk nam iedereen mee in de wereld van theatersport en Moussé Pathé Mbaye had djembés bij zich, een Afrikaanse trommel. Ook konden er animaties en een stopmotionfilm worden gemaakt onder leiding van Jeroen Deen. In de theaterstudio van het kunstencentrum werd de documentaire Liefsteling, over liefde en dementie, vertoond. Nynke Runia stond in het Atrium klaar met haar mobiele zeefdrukkerij Carte Postal. Bezoekers konden hier in Franse stijl, inclusief trekzakmuziek, een ansichtkaart drukken en versturen.

Sneker Talenten Orkest

Het orkest dat op het festival spontaan was gevormd sloot samen met het Sneker Talenten Orkest het Kom Erbij Festival af. Samen traden de muzikanten van alle leeftijden op in de Noorderkerkzaal onder leiding van Guus Pieksma. Het Sneker Talenten Orkest bestaat pas sinds maart. In tien repetities hebben de leden een instrument leren bespelen en samen muziek leren maken.

Projectleider Shannon Andrews van Akte2 kijkt terug op een geslaagde middag. “Bezoekers verlieten met een glimlach de workshops, er werd veel gekletst en gezellig samen spelletjes gespeeld. Bij de ontmoetingen zag ik ook dat er telefoonnummers werden uitgewisseld. Het was verder mooi om te zien hoe de ontroering bij de documentaire Liefsteling door het grote orkest werd omgezet tot vreugde, waarbij er werd gedanst en gelachen.”