Alle kaarten 86ste fietselfstedentocht verkocht

BOLSWARD - De inschrijving voor de Fietselfstedentocht op 29 mei 2023 is gesloten. Eerder melden we dat er ca. 25.000 kaarten waren aangevraagd.

Omdat er maar 15.000 mensen deel mogen nemen aan de fietselfstedentocht is een eerste loting gehouden op 16 december jl.. Op 4 januari is de tweede loting gehouden en waren alle overgebleven kaarten binnen 2,5 uur na die tweede loting verkocht.

Pinkstermaandag 29 mei 2023 bestaat de fietselfstedentocht precies 111 jaar en 2 dagen. ‘We beleven dan de 86ste editie en hopelijk zijn de weergoden ons beter gezind dan afgelopen tocht. Het kan alleen maar beter worden’ aldus voorzitter Stephan Rekker.

Onder de 15.000 deelnemers zijn ca. 1.200 mensen die van buiten Nederland komen, met name uit België en Duitsland.

De voorbereidingen voor de tocht zijn inmiddels in volle gang. In november was er al de jaarlijkse bijeenkomst met de rayonhoofden. Daar is teruggeblikt op de gedenkwaardige tocht van 2022. Met die ervaringen is vooruitgekeken en worden de nodige verbeteringen doorgevoerd.

De geplande werkzaamheden aan de provinciale N359 ter hoogte van de afslag Bolsward Noord lijken dit jaar de belangrijkste uitdaging op de route. Sinds vorig jaar steken de deelnemers na de start op dit kruispunt de weg over richting Witmarsum. ‘We hebben goed contact met de provincie en we gaan ervan uit dat dit goed komt’, aldus Stephan Rekker.

De organisatie is ook bezig met een actualisatie van het vrijwilligersbestand en een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers. De in Coronatijd ontwikkelde app vervult daarin ook een rol. Wie vrijwilliger wil zijn op Pinkstermaandag kan zich vóór 1 maart 2023 via de web-site aanmelden. Word een vrijwilliger dit jaar daadwerkelijk ingezet dan kan diegene in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus de fietselfstedentocht met de app fietsen.