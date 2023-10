Alle deelnemers 'Harrie trainingen' geslaagd

SNEEK- Op de maandagen 16 en 30 oktober hebben 12 werkgevers deelgenomen aan de 2-daagse Harrie training. Dit is een training voor teamleiders die leiding geven aan werknemers met een arbeidsbeperking, zoals autisme, chronische ziektes en fysieke- of mentale problemen.

Harrie is een collega die Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk is. Het doel is om werkgevers te ondersteunen om mensen die vanuit een kwetsbare arbeidspositie een succesvolle, duurzame werkplek te bieden.

Alle deelnemers zijn geslaagd

Deelnemende werkgevers waren onder andere Poiesz DC, Poedercoating, Rentex, Autoverzorging Nederland en gemeente Súdwest-Fryslân. We onderzoeken om nog een tweede keer deze training aan te bieden. Bij interesse kan gemaild worden naar werk@sudwestfryslan.nl.

Meer informatie over Harrie: www.ikbenharrie.nl.