All the Beauty and the Bloodshed in Filmhuis Sneek

SNEEK- Filmhuis Sneek vertoont dinsdag 14 februari de documentaire All the Beauty and the Bloodshed van Laura Poitras

All the Beauty and the Bloodshed vertelt een emotioneel en veelzijdig verhaal over de internationaal befaamde fotograaf en activiste Nan Goldin. Oscarwinnaar Laura Poitras (Citizen Four) creëerde een zeer persoonlijk portret van één van de belangrijkste fotografen van de late 20e eeuw. De documentaire toont het leven, de carrière en het activisme van Goldin aan de hand van unieke opnames, persoonlijke interviews en haar baanbrekende fotografie.

Goldin ontvluchtte haar traumatische jeugd en vond haar eigen scene waarin vrijheid en seksuele onafhankelijkheid een belangrijke rol speelden. Haar persoonlijke inspiratie kwam tot uiting in haar fotografie. Goldin laat zien dat kunst een wapen kan zijn en gaat vandaag de dag de strijd aan met de Sacklerfamilie, die zij verantwoordelijk houdt voor de Amerikaanse opiatencrisis.

Terwijl deze crisis nog dagelijks slachtoffers maakt, blijft de familie Sackler groot sponsor van belangrijke musea wereldwijd. Goldin’s strijd helpt haar om haar eigen verdriet een plaats te geven. ALL All the Beauty and the Bloodshed toont een portret van een gedreven persoon. De film werd bekroond met de Gouden Leeuw (Beste Film) op het Filmfestival van Venetië. Poitras was vervolgens de hoofdgast van het International Documentaire Festival Amsterdam 2022 (IDFA).