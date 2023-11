Alice Booij lezing Schippersvrouwen …verhalen boven water

OUDEMIRDUM-Op zondagmiddag 19 november geeft historicus Alice Booij een lezing in Mar en Klif over het leven van schippersvrouwen aan boord van een skûtsje.

Samen met Sippy Tigchelaar interviewde Alice Booij 15 vrouwen die pakweg 100 jaar gelden aan boord van zo’n vrachtscheepje leefden. Niet alleen zorgden schippersvrouwen in kleine roefjes voor de (vaak vele) kinderen en huishouden, maar deden ze ook de boekhouding. Ze hielpen mee bij het aanmeren, stonden geregeld aan de fok en het helmhout, liepen in de ‘beage’ (het trekzeel) en als het zo uitkwam gingen ze ook nog naar de beurs. ‘Mem die mear as heit’’ , herinnert een van hun dochters zich.

‘Girlpower’

Alice Booij laat in de presentatie verschillende aspecten van het leven van de geïnterviewde schippersvrouwen zien. Hoe kregen ze verkering? Hoe kregen ze kinderen in zo’n klein schip en hoe ging het met de was en het koken. Waar deed je boodschappen, hoe moest het als de kinderen naar school gingen en hoe hield je in de winter het hoofd financieel boven water als je langere tijd in het ijs lag vastgevroren? De verhalen van die vrouwen zijn opgetekend in het boek “Schippersvrouwen. Verhalen boven water’’, dat in maart van dit jaar op Internationale Vrouwendag werd gepresenteerd.

De lezing start om 13.30 uur in Bezoekerscentrum Mar en Klif. De kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon inclusief een kopje koffie of thee. Opgave via: www.nationaallandschap.frl/evenementen

Iedere zondag een lezing

Tijdens de Open Museum Maand is er op iedere zondagmiddag een interessante lezing. 12 november Molens in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân door molenaar Jan Huls, 19 november Schippersvrouwen, verhalen boven water door historicus Alice Booij en op 26 november een lezing Als de muren konden praten… …historische Friese interieurs in beeld door drs. Eva Hage. Opgave en meer informatie op www.nationaallandschap.frl.