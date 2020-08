SNEEK- Over het item 'Hittegolf' zal ik het niet hebben, dat is gisteren al aan bod geweest met een artikel van weerman Piet Paulusma. Komende dagen is het nog zweten geblazen in onze provincie, de ene tropische dag volgt de andere op.

Pas later in de week komt er enige verkoeling en wordt de kans op een donderbui groter. Het blijft dan zomers warm met een temperatuur van 24 tot 28 graden.

Vandaag schiet de temperatuur omhoog naar de tropische waarde van gemiddeld 32 graden in de provincie. Aan de Waddenzee wat koeler, daar wordt het een 27 graden. Het is zonnig, de wind waait uit het oosten en is zwak tot matig. Kans op een warmte onweersbui is erg klein, mogelijk dat later op de dag er eentje voorkomt in het uiterste zuidoosten van Friesland.

Komende nacht blijft het warm, rond de 21 graden, een tropennacht.

Morgen opnieuw zonnig, ook wat bewolking, heet met een tropische 33 graden, op de Waddeneilanden 29. Ook dan een oostelijke wind die zwak tot matig is.

Woensdag en donderdag weinig verandering, het blijft tropisch heet, wel wordt de kans op een bui dan groter.

Dirk van der Meer