Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 21-09-2020

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak i.v.m. het Corona covid-19 virus, maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

04/04: x stafford reu bruin-wit, 2 jaar, omgeving Tywert Wommels.

15/07: wit/zwarte poes, 2 jaar met 9 kittens, omgeving A.Altstraat Bolsward.

22/07: 2 kittens cypers en cypers-wit, katertjes, 8 weken, omgeving carpoolplaats Nijland.

17/08: rood/witte poes, 1 jaar omgeving middenweg Bantega.

19/08: zwart-witte poes 2 jaar, met 4 kittens van 4 weken oud, omgeving Buorren Rien.

19/08: blauwe poes, 2 jaar met 3 kittens van 1 dag oud, omgeving Ylostinslaan IJlst.

21/08: 2 rood-witte kittens 7 weken, omgeving Jousterweg Oudehaske.

25/08: zwart-witte kater 1 jaar, omgeving Buren Ferwoude.

25/08: lapjes poes, 2 jaar.

27/08: 4 kittens, cypers, cypers-wit, cypers 3 kleur, 1 week oud, omgeving Skoalstrjitte Abbega.

05/09: 2 schildpadpoes, kittens 9 weken, omgeving Meerweg, Ouwster Nijega.

05/09: 2 zwarte kittens, 9 weken, omgeving Maria Louise straat Joure.

08/09: zwart-wit kitten 6 weken, omgeving Arumerweg Witmarsum.

10/09: kruising kooiker, teefje 8+ jaar, omgeving landerijen hoek Poppenwier, Akkrum, Nes.

13/09: zwart-wit kitten 15 weken, omgeving Oranjepad.

14/09: kruising terrier, geel, teefje, 3 jaar.

Vermist:

17/09: zwart-witte ex.kater, zwarte neus, witte snor doorlopend in 1 witte wang, wite kin doorlopend in bef naar poten, onder zijn kin 1 klein zwart vlekje, 4 witte poten, 1 jaar, is gechipt, omgeving Bordine, inl.: 06-11866111.

Gevonden:

16/09: dood gevonden cypers-witte kat, midden op de weg bij begin Dearsum vanaf Sneek.

19/09: rode kater, 3 jaar, omgeving Gabbemastrrat, inl.: 413399.