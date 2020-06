Zwerfdierenopvang 'De Nomadenhof' 11- 05 - 2020

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

06/02: x stafford, teefje 11 jaar.

30/03: rood-witte poes 12 jaar, met 8 kittens, omgeving Freerk Faberweg in Parrega.

31/03: zwart-witte kater 7 jaar, omgeving Buitendijk Pingjum.

04/04: x stafford reu bruin-wit, 2 jaar, omgeving Tywert Wommels.

17/04: lapjespoes veel wit, 2 jaar omgeving Joh. Prooststraat. Bolsward.

20/04: zwarte kater 4 jaar is meegereden in vrachtauto is in groningen geweest, gevonden Heeg.

26-04: zwart-witte poes, hoogdrachtig, omgeving Noed, St.Nyk.

29/04: cypere kater 3 jaar, omgeing Albertine Agnesstraat.

06/05: cyperse 3 kleur poes, 2 jaar, omgeving kerkbuurt Allingawier.

06/05: zwart-witte kater, 7 jaar, omgeving Buterikkers Workum.

07/05: zwart-witte ex.kater 4 jaar, omgeving Jeltewei Hommerts.

Vermist:

08/05: schildpad met wit poes, wit op neus en witte pootjes, 7,5 jaar, klein, mager is hond gewend en heeft een grijze Serestoband om, is gechipt, omgeving Looxmagracht, inl.:06-23649930.

Gevonden:

04/05: witte kater met grijze vlekken op rug, omgeving Dijksterburen Kimswerd, inl.: 06-28518028.