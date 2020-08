Zwerf-lieveheersbeestjes zoeken

SNEEK- De nieuwe actie ”zwerf-lieveheersbeestjes” is uniek in Nederland: een activiteit die zich verspreidt en daardoor mensen met elkaar verbindt!

Vanaf deze zomer is het mogelijk dat je zomaar een zwerf-lieveheersbeestje tegen komt op een brug, in een speeltuin of ergens op de stoep.

Tientallen stenen heeft Marieke Brenkman omgetoverd tot vrolijke lieveheersbeestjes, allemaal uniek door hun vorm, aantal stippen én hun eigen naam (zie onderkant).

Wat eerst nog gewone stenen waren zijn nu kleine diertjes die rondzwerven door Nederland. Wanneer jij en/of je kind een lieveheersbeestje vindt kan je het bewonderen, er mee spelen, “eten” geven, mee schommelen enzovoort.

Als je op de onderkant van het lieveheersbeestje kijkt zie je een link naar mijn website en een QR code. Wanneer je deze activeert kom je in het logboek. Je vindt daar de namen van alle zwerf-lieveheersbeestjes. Zoek de naam van jouw gevonden beestje op en schrijf erbij waar je het beestje hebt gevonden, en wat je ermee hebt gedaan. Daarna leg je het beestje terug op een door jou uitgekozen nieuwe plek.

Natuurlijk wil je ze allemaal vinden, zeker ook de 6 speciale . Om bij te houden hoeveel en vooral welke diertjes je al hebt gevonden kan je hier een zoek-kaart downloaden. Kleur op de zoek-kaart het beestje in bij de juiste naam en teken er de hoeveelheid stippen in of noteer het cijfer. Bij 5 beestjes kan je bij mij een bronzen lieveheersbeestje ophalen, bij 10 een zilveren en bij 15 een gouden! Stuur mij even een mailtje om het te laten weten.

Kijk op de website www.mariekebrenkman.nl naar het filmpje waarop je kan zien hoe de 56 zwerf-lieveheersbeestjes de wijde wereld in gaan en een filmpje waarin je kan zien wat je moet doen als je een lieveheersbeestje hebt gevonden.