Zonovergoten en succesvolle coronaproof-editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân

SÚDWEST FRYSLÂN – Het was even zoeken voor de organisatie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân om het evenement in een corona-proof jasje te steken, maar met de nodige aanpassingen is het dan toch echt gelukt! Burgermem Jannewietske de Vries was aanwezig om dit unieke evenement officieel te openen. “Dat wij dit vandaag mogen organiseren met elkaar, bewijst de veerkracht van ons als inwoners van Súdwest. We hebben elkaar echt nodig deze tijd, want het is moeilijk en we moeten ook nog even doorzetten in deze coronatijd. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat het best wel spannend was of we dit evenement wel volledig coronaproof konden organiseren. Daarom wil ik een groot compliment geven aan de organisatie, want die heeft dat goed in de vingers en dat betekent dat wij ons vandaag met zijn allen aan de beperkende maatregelen moeten houden. Én dat kunnen wij ook, het is geweldig dat wij in Súdwest zo’n festival mogen organiseren!” Om stipt 10:00 uur opende de Burgermem met een flinke tets op de gong het Festivalplein van Lokaal 55.

Zonovergoten en strakblauw

Het is een zonovergoten en strakblauwe zaterdagmorgen als de eerste bezoekers feestelijk en vrolijk versierde terrein betreden, wat tot 16:00 uur geopend is. De bezoekers hadden zich goed voorbereid: online geregistreerd, de gezondheidscheck op zak en sommige hadden zelfs hun cv al mee. Een bezoeker vertelt: “Ik heb op dit moment een super leuke baan, waar ik nog heel wat jaren hoop te werken. Echter zijn deze tijden voor ons allemaal onzeker, dus het leek mij goed om alvast kennis te maken met andere bedrijven. Je weet maar nooit!”

Anderhalve meter

Om de anderhalve meter te waarborgen en er niet teveel bezoekers tegelijkertijd aanwezig waren, moesten de bezoekers zich online registreren voor tijdsblokken van 1,5 uur. Bij aankomst scanden de vrijwilligers de tickets, werden de handen gedesinfecteerd en kregen ze iets verderop een gekleurd bandje zodat duidelijk was bij welk tijdsblok de bezoeker hoorde. Op de plattegrond die de bezoekers kregen, stonden de looproutes en de branchepleinen aangegeven. Samen met de gastvrouwen en gastheren begaven de bezoekers zich naar de gewenste plek, binnen of buiten. Bij de stands binnen Lokaal 55 zelf had de organisatie tientallen kuchschermen geplaatst en waren alle stands – binnen en buiten - voorzien van allerlei desinfectiemiddelen. Indien gewenst kreeg men een mondkapje en handschoenen.

"Wij kijken terug op een geslaagde dag!"

Ook konden de bezoekers middels taxibusjes langs bij bedrijven die de deuren hadden opengesteld. Zo kon men meteen de werkvloer zien en potentiële collega’s ontmoeten. Op het terrein zelf hadden de bedrijven flink de handen uit de mouwen gestoken: hoogwerkers, auto’s en in het water lagen luxe jachten te pronken. Daarnaast hadden de bedrijven allerlei werkgerei en producten meegenomen, waardoor het meteen duidelijk is wat het bedrijf doet. Of er ook potentiële kandidaten tussenzaten voor de bedrijven? “We zagen mooie gesprekken tussen de bedrijven en bezoekers, maar ook voor de bedrijven onderling was het fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Wij hebben een aantal bedrijven gesproken en er zaten zeker een aantal matches tussen, maar de hoeveelheid en of het daadwerkelijk tot een dienstverband leidt moet later blijken. Voor nu kijken wij terug op een geslaagde dag!”

