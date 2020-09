SNEEK-Na een zonnig weekend verloopt ook deze maandag met schitterend nazomerweer. Ook morgen is dit het geval, woensdag wordt een overgangsdag en wordt de rest van de week herfstachtig met geregeld buien/regen bij een toenemende wind.

Vandaag dus een zonovergoten dag met een temperatuur die er wezen mag. Het wordt op de Wadden een graadje of 20, tot een 23 graden meer de provincie in Friesland. De wind waait uit het noordoost tot oosten en is zwak tot matig.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 5 graden in het oosten van de provincie, aan zee rond 11 graden. Er is kans op mist boven de weilanden.

Morgen zonnig en wordt het nog een graadje warmer, 20 tot 24 graden. Op de Wadden kan men last krijgen van laaghangende bewolking en zeemist en er staat niet veel wind, zwak, af en toe matig en draait naar het zuidwesten.

Woensdag start nog met zon, later volgen vanuit het westen buien. Het wordt nog een 20 graden, dit bij een zuidwestelijke wind die toeneemt, op de Wadden en IJsselmeer matig tot (vrij) krachtig.

Dirk van der Meer