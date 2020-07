Komende nacht daalt de temperatuur niet verder dan een 14 graden.

Morgen een zomerse dag met een temperatuur die stijgt naar een 28 graden, op en nabij grote wateren wat lager. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Een warme avond volgt en de nacht naar zaterdag verloopt vrij warm met geen lagere temperatuur dan van 18 graden.

Helaas is dit fraaie weer van korte duur, zaterdag zien we al weer opmars van koelere lucht. Is er in de morgenuren nog wat zon, al snel vallen er vanuit het zuidwesten enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur bereikt eerst nog de 26 graden in het oostelijke deel van Friesland, vanuit het westen daalt deze naar een graadje of 21. De wind eerst nog zuidelijk, in de middag draait deze naar west tot noordwest en neemt toe tot matig.

Zondag vallen er enkele buien, 22 graden. Ook volgende week blijft het eerst wisselvallig met een temperatuur van 20 tot 22 graden, vrij normaal voor de tijd van het jaar.