SNEEK - Wat had de zon het gisteren moeilijk, wolkenvelden bleven haar plagen. Er vielen zelfs her en der enkele druppels uit de bewolking. Vandaag heeft de zon betere papieren en stuwt de temperatuur op naar een 21 graden. Wind staat er niet veel, zwak, af en toe matig uit het noordwest tot noordoosten.

Komende nacht vrij helder en is er kans op een mistbank boven de weilanden. Minimumtemperatuur 8 graden.

Morgen waait de wind uit het zuidoosten en stijgt de temperatuur naar 25 graden in de stad. Op en nabij het Sneekermeer is het wat koeler, maar ook daar is het prima vertoeven. Op wat sluierbewolking na, is het verder zonnig en het blijft droog.

Vrijdag is er meer bewolking en vallen er enkele buien, wel is het nog vrij warm met 23 graden.

Zaterdag en zondag is het koeler met een graadje of 18. Wel blijft het zo goed als droog of het moet zaterdag nog een buitje in de morgenuren zijn.