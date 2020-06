SNEEK - Na een nacht met grondvorst, zien we momenteel wat onschuldige wolkjes overdrijven. We mogen deze donderdag verder een vrij zonnige dag verwachten en bij niet al te veel wind uit het westen, wordt het een 17 graden.

Komende nacht wordt het al wat minder koud, op neushoogte blijft de temperatuur steken bij een 4 graden en is de kans op grondvorst klein.

Morgen een zonnige dag, enkel wat sluierbewolking zou de pret enigszins kunnen drukken, verder opnieuw een puik weertje. Wind staat er niet veel en komt uit het zuidwest tot westen. De temperatuur boekt winst en komt op een 20 graden uit.

Ook zaterdag zien we deze temperatuur terug, wel is er wat meer bewolking aanwezig. Wind op die dag uit het noordwest tot noordoosten, meest zwak.

Zondag stroomt er met een stevige noordelijke wind vrij koude lucht naar onze regio, het wordt dan ook niet veel warmer meer dan een graadje of 12. Het is meest bewolkt en er is kans op wat regen of een bui. Ook de eerste dagen van de nieuwe week blijft het aan de koude kant, daarna klimt de temperatuur weer uit het dal.