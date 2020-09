Vandaag een dag die er wezen mag, de zon is erbij en met een noordoostelijke wind zien we een temperatuur terug die op de Wadden rond de 18 komt te liggen, elders iets hoger. Windsterkte is zwak tot matig, op de Wadden en IJsselmeer wordt deze later af en toe vrij krachtig.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 11 graden aan zee, tot een 6 graden in het oosten van Friesland.

Morgen zonnig, wind matig uit noordoost tot oost, temperatuur 18 graden op de Wadden tot een 21 elders.

Het weekend ziet er ook prima uit met het weerbeeld, zon, af en toe wat bewolking, verder een temperatuur van 19 tot 23 graden.

Dirk van der Meer